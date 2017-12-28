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Тиффани Трамп показала элегантность


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Тиффани Трамп (Tiffany Trump) показала всему миру, что она знает, как выглядеть хорошо и получать удовольствие от жизни. Дочь президента США, которой исполнилось 24 года, выложила в Insta эффектное фото.

 

На снимке девушка предстает в облегающем розовом платье. Тиффани проводила съемки в поместье Мар-а-Лаго, которое принадлежит ее отцу Дональду Трампу, девушка сейчас там отдыхает.

Прекрасная блондинка выложила фотографию в Insta, и та немедленно привлекла всеобщее внимание. «Желаю всем счастливого и мирного Нового года!» - подписала она роскошный снимок.

Судя по всему, Тиффани великолепно проводит свои каникулы в Палм-Бич (Флорида). Будучи студенткой университета Джорджтауна, она отдыхает до нового года и в полной мере наслаждается свободным временем.

В дополнение к снимку Тиффани выложила и видео с сестрой, Иванкой Трамп, которая присоединилась к ней, приехав в имение днем ранее. На записи очаровательные девушки проводят время возле бассейна, демонстрируя бикини, посылая воздушные поцелуи в сторону камеры и желая счастливого Рождества всем подписчикам Тиффани.

Дочь президента любит размещать свои фотографии в соцсетях, и поклонники надеются, что девушка продолжит делать это и в 2018 году. У Тиффани есть причины выглядеть счастливой на фотографиях. В этом году у нее было много событий, которые стоит отметить, и самое важное, что она стала дочерью президента Соединенных Штатов.
 



0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2017 Теги: Тиффани Трамп

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