С Бузовой хотят содрать кожу

Только недавно стало известно, что Ольга Бузова считается «Самой сексуальной девушкой страны». Однако одного очарования мало, и теперь поклонники готовы снять кожу с девушки за неподобающую рекламу.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 27, 2017 at 6:21 PST

Ольга опубликовала фотографию, где она в пальто с натуральным мехом. «Звезды в очередной раз сложились так, как нужно. На улице изумительный снежок, на мне теплое уютное пальто», - написала Бузова, несколько раз отметив в тексте название магазина, где была куплена вещь.

Безобидный, казалось бы, снимок вызвал шквал негодования. Причем подписчики были возмущены не фактом рекламы, а наличием на пальто натурального меха, пишут Dni.ru.

«Давайте сдерем с Бузовой кожу! Неужели ей не жалко несчастных животных???», «С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну», «Шубка твоя из зверски замученных, убитых животных…» - возмущается народ.

Слишком много негативного в последнее время исходит от пользователей соцсетей в адрес девушки. Напомним, недавно подписчики обратились к ведущей с призывом покинуть проект «Дом-2»: «Пора на выход», «Сколько можно! Бузовой пора уйти».

