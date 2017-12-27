Носков стал дедушкой… во второй раз

В семье Николая Носкова произошло радостное событие. 61-летний певец снова стал дедушкой, уже во второй раз. Дочь Екатерина родила прелестную малышку.

Дочь Носкова пока восстанавливается после родов, а Николай Иванович и его родные празднуют появление нового члена семьи, пишет издание StarHit.

«Дорогие друзья! Спешим разделить с вами радость! Вчера, 26 декабря 2017 года в 22.46 по московскому времени, накануне самого волшебного праздника, у Николая Ивановича родилась замечательная внучка! Теперь он с гордостью носит почетное звание «Дважды дедушка». Присоединяемся к поздравлениям и желаем крепкого здоровья малышке и всей семье!» – написали в группе артиста в «ВКонтакте».

Поклонники также поздравляют любимого певца с появлением внучки: «Здоровья вам, счастья, благополучия и бесконечной радости! Пусть год Собаки станет самым счастливым для вас», «Так держать», «Вот так новость».

Напомним, в конце марта Николай Носков был госпитализирован. Артисту сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. Тогда же появились слухи, что артист, который прожил в браке более 30 лет, тайно развелся с женой. Якобы супруги договорились о разводе без бурных выяснений отношений и без лишней шумихи расторгли брак. Однако актер позднее опроверг сплетни.

«В связи с моей болезнью в Интернете и прессе распространяются слухи о состоянии моего здоровья, не соответствующие действительности. Сообщаю, что моим единственным законным представителем в настоящий момент является моя супруга Марина Носкова, которая не отходит от меня ни на шаг и находится на связи с вами 24 часа в сутки!» – заявил Носков.