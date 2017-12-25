Семейство Дженнер-Кардашян весело отметило Рождество

Все шесть детей Крис Дженнер (Kris Jenner) собрались под одной крышей в рождественское утро, включая беременных сестер Кайли Дженнер и Хлои Кардяшян. Знаменитая семья весело отметила Рождество.

Публикация от Kylie Jenner Mexico 🇲🇽 (@noticias_kyliejenner) Дек 25, 2017 at 9:26 PST

Хлои разместила множество фотографий и видео в ее Snapchat о том, как проходило утро понедельника в ее семье, а поклонники смогли понаблюдать за тем, как звездная семья провела праздник. Кортни, Ким, Хлои и Кендалл – все были одеты в одинаковые рождественские комбинезоны, а Кайли выбрала белый свитер. Даже Роб Кардашян присоединился к празднику.

Дети Кортни, Мэйсон, Пенелопа и Рейн, а также двое детей Ким, Норт и Сэйнт, предавались радостному восторгу, открывая подарки.

Ранее Крис похвасталась в Insta своим приятным сюрпризом. Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) подарила главе семейства Кардашян-Дженнер автомобиль. Крис разместила фотографию, на которой виден белый Porsche, находящийся прямо в ее доме. «Моя лучшая подруга Дженнифер Лоуренс спросила меня, что бы я хотела на Рождество, - написала Дженнер. - Конечно же, я сказала, что хочу Porsche».

Крис признается, что подарок был для нее невероятным сюрпризом. Правда, Дженнифер не стала дарить настоящий Porsche, а купила уменьшенную его версию, предназначенную, прежде всего, для детей.

