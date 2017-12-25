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Дженнифер Лоуренс подарила Porsche Крис Дженнер


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В США вовсю празднуют католическое Рождество. И звезды уже спешат поделиться отличным настроением и… подарками. Крис Дженнер (Kris Jenner) показала подписчикам в Insta роскошный автомобиль, который получила от Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) в подарок.

 

Глава семьи Кардашян-Дженнер разместила фотографию, на которой виден белый автомобиль Porsche, находящийся прямо в ее доме. «Моя лучшая подруга Дженнифер Лоуренс спросила меня, что бы я хотела на Рождество, - написала Дженнер. - Конечно же, я сказала, что хочу Porsche». Крис признается, что подарок был для нее невероятным сюрпризом.

Объяснение того, как машина оказалась внутри дома, очень простое: Дженнифер не стала дарить настоящий Porsche, а купила уменьшенную его версию, предназначенную, прежде всего, для детей.

Как пишет издание Hello!, актриса является большой поклонницей как самой Крис, так и всей ее семьи. В интервью Vogue Лоуренс признавалась, что после съемок в мрачных сценах фильма «Мама» она находила покой в специальной палатке «Кардашян», сделанной для нее, где на стенах были фотографии членов этой семьи, а на экранах шло на постоянном воспроизведении их реалити-шоу.

«Это было мое счастливое место», - признается актриса. А познакомились они с Крис, когда друзья Дженнифер устроили ей сюрприз-вечеринку в честь дня рождения, ведь праздничный торт принесла именно Крис Дженнер.
 



0 Не нравится 0 Нравится 25.12.2017 Теги: Дженнифер Лоуренс Крис Дженнер

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