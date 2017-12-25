Дочь Пинк просит Санту починить семейного эльфа

Судя по всему, Уиллоу, дочь Пинк (Pink), в этом году находится у Санты в списке хороших детей. Певица поделилась письмом, которое ее 6-летняя дочь написала новогоднему волшебнику, в нем девочка выражает свое беспокойство относительно семейного эльфа Чиппи.

Уиллоу написала Санте, что боится, как бы с эльфом не было чего плохого. Как пишет девочка: «он уже три дня сидит на одном и том же месте, и я не знаю почему». Пинк выложила в Insta фотографию записки, сопроводив подписью, что, вопреки всем ее стараниям, с эльфом она потерпела неудачу.

Может быть, с эльфом и не задалось, но в остальном Пинк, получившая награду Michael Jackson Video Vanguard Award на церемонии MTV Music Video Awards, вполне преуспела и может обеспечить своим детям великолепное Рождество, пишет издание Hello!.

На прошлой неделе она разместила праздничную фотографию Уиллоу, одетой в красное платье и шапочку Санты. Уиллоу обнимала своего братика Джеймсона, которому почти исполнился год, и позировала на фоне семейной рождественской ели.

Публикация от P!NK (@pink) Дек 16, 2017 at 9:42 PST

Пинк старается быть заботливой мамой, но при этом дает дочери почти полную свободу. Девочка обожает гонять на велосипеде, ходить с отцом на рыбалку и в походы. Более того, под чутким руководством папы-мотогонщика Уиллоу уже освоила мини-байк.

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