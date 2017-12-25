Карди Би подтвердила, что Offset ей изменил

После того, как хакер раскрыл предательскую суть рэпера Offset, Карди Би (Cardi B) призналась, что он изменил ей в сентябре. Сплетники теперь гадают, знала ли хип-хоп-певица об измене до того, как обручилась с рэпером.

Offset и Карди Би оказались в центре скандала после того, как в Сеть утекло видео, где рэпер был с другой женщиной. Было взломано его хранилище в iCloud, и неизвестный хакер предоставил неоспоримые доказательства того, что Offset был неверен своей девушке.

Карди призналась FameolousDaily.com, что мужчина в кадре действительно является ее женихом. Она также рассказала, что видео было снято в сентябре, о чем ее поклонники уже давно догадались, потому что на рэпере был именно такой костюм, какой он носил в том месяце.

Это означает, что предательство совершилось до того, как пара обручилась. Непонятно, знала ли Карди Би о неверности своего мужчины до того, как видео стало общеизвестным. Тем не менее она пока что не изменила статус отношений. Если верить The Shade Room, Карди Би и Offset все еще вместе.

Сайт утверждает, что певица знала об измене задолго до взлома, вот почему она еще в октябре заявляла в соцсетях, что у нее нет пары. Если это и так, то она, должно быть, смогла преодолеть себя и простить неверного, так как 27 октября приняла его предложение выйти замуж.

Источник фото: Globallookpress.com