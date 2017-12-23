Киркоров возмущен рождественской безвкусицей
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Во многих странах Европы уже готовы встретить Рождество. Елки украшены, хозяйки планируют праздничный ужин. А Филипп Киркоров недоволен. По мнению артиста, некоторые елки в городах Европы - совершенная безвкусица.
Певец опубликовал в своем Insta подборку фотографий рождественских елок и написал: «Шок, сенсация, антихайп! Меня часто попрекают в том, что я слишком ярко одеваюсь. Ну, во-первых, нет, а во-вторых, вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе. Ну стыдно, стыдно, господа, так относиться к главной героине новогоднего шоу. Поясню, елка номер 1 - Рим, 57 000$, Елка номер 2 - Британия, Елка 5 - снова Британия. P.S. Моя уже наряжена, покажу чуть позже».
Подписчики Филиппа Бедросовича поддержали: «Катастрофа. Никакого ощущения праздника», «Да, дизайнеры иногда в погоне за оригинальностью такую ерунду делают. На днях в одном из отелей видела черную елку, больше похожую на ферзя. Там же перила лестницы были украшены бронзовыми еловыми ветками и матовыми черными шарами. Траур, а не Новый год», «Лучше бы уже совсем не ставили!»
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