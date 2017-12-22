 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Селена Гомес приревновала к Хейли Болдуин


0 0

Селене Гомес (Selena Gomez) не о чем беспокоиться. Согласно новым сведениям, между Джастином Бибером (Justin Bieber) и Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) ничего нет. Джастин снова стал общаться со своей бывшей, но их отношения дружеские.

Джастин, может быть, и контактирует снова со своей бывшей, Хейли Болдуин, но отношения исключительно платонические. «Джастин связался с Хейли, - рассказал US Weekly источник, близкий к певцу. - Они даже не разговаривали по телефону, просто обменялись сообщениями. Между ними ничего не происходит. Она совершенно не заинтересована в Джастине, как и он в ней. Они начали новую жизнь. Общение было просто дружеским».

Тем не менее, судя по всему, новость о том, что Джастин общался с бывшей, заставила Селену волноваться. Издание TMZ утверждает, что из-за этого у пары была ссора, они даже обратились за психологической помощью.

Селена не должна волноваться. Судя по всему, у Хейли имеются отношения с Шоном Мендесом, косвенным подтверждением чего служит их совместное появление на концерте в Торонто и нежное общение друг с другом.

У Селены с Джастином тоже все хорошо. Они вместе провели романтические выходные в Сиэтле, и Гомес побывала на хоккейном матче Бибера, когда они вернулись в Лос-Анджелес. Недавно сообщалось, что Селена и Джастин собираются встретиться в Нью-Йорке, чтобы совместно отметить Новый год. Поклонники уверены, что у Джастина есть что-то особое на уме.
 



0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2017 Теги: Селена Гомес Джастин Бибер Хейли Болдуин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • evgeniapanarina
    oт 15 000 ежeдневно на Вaшу картy или электрoнный кошeлек Вaм нyжен гoтовый, уже настрoeнный метод зaработкa? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс Подробности на сайте http://gbr-jpy.ru
    		 23.12.17 18:06
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору