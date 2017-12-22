Селена Гомес приревновала к Хейли Болдуин

Селене Гомес (Selena Gomez) не о чем беспокоиться. Согласно новым сведениям, между Джастином Бибером (Justin Bieber) и Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) ничего нет. Джастин снова стал общаться со своей бывшей, но их отношения дружеские.

Джастин, может быть, и контактирует снова со своей бывшей, Хейли Болдуин, но отношения исключительно платонические. «Джастин связался с Хейли, - рассказал US Weekly источник, близкий к певцу. - Они даже не разговаривали по телефону, просто обменялись сообщениями. Между ними ничего не происходит. Она совершенно не заинтересована в Джастине, как и он в ней. Они начали новую жизнь. Общение было просто дружеским».

Тем не менее, судя по всему, новость о том, что Джастин общался с бывшей, заставила Селену волноваться. Издание TMZ утверждает, что из-за этого у пары была ссора, они даже обратились за психологической помощью.

Селена не должна волноваться. Судя по всему, у Хейли имеются отношения с Шоном Мендесом, косвенным подтверждением чего служит их совместное появление на концерте в Торонто и нежное общение друг с другом.

У Селены с Джастином тоже все хорошо. Они вместе провели романтические выходные в Сиэтле, и Гомес побывала на хоккейном матче Бибера, когда они вернулись в Лос-Анджелес. Недавно сообщалось, что Селена и Джастин собираются встретиться в Нью-Йорке, чтобы совместно отметить Новый год. Поклонники уверены, что у Джастина есть что-то особое на уме.

