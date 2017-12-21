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Цымбалюк-Рома­новская может стать телеведущей


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Друзья и адвокаты известного актера Армена Джигарханяна сейчас пытаются вернуть имущество и недвижимость артиста. По словам юристов, в отношении бывшей жены звезды возбуждено уголовное дело и идет следствие. Но, как выясняется, Виталиной Цымбалюк-Романовской заинтересовались не только правоохранительные органы.

После развода с Арменом Борисовичем Виталина говорила о планах отправиться на гастроли в Париж. Однако сейчас она не может покинуть Москву. Тем временем даме поступило предложение о сотрудничестве от телерадиокомпании «Русский мир». Как утверждает представитель компании Любовь Курьянова, совместная работа с Виталиной станет «проектом года».

По предположениям обозревателей издания Dni.ru, вполне возможно, что в недалеком будущем Цымбалюк-Романовской может поступить приглашение на работу от Первого канала. Виталину некоторые уже видят в качестве ведущей очередного ток-шоу о взаимоотношениях мужчин и женщин. Ведь ранее подобный прецедент имел место с пережившими расставание с мужьями Юлией Барановской и Ольгой Бузовой.

Кстати, адвокат Джигарханяна обвиняет Виталину в мошенничестве и подозревает даму в использовании сильнодействующих медпрепаратов в корыстных целях.

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2 Не нравится 0 Нравится 21.12.2017 Теги: Армен Джигарханян

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