Цымбалюк-Романовская может стать телеведущей
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Друзья и адвокаты известного актера Армена Джигарханяна сейчас пытаются вернуть имущество и недвижимость артиста. По словам юристов, в отношении бывшей жены звезды возбуждено уголовное дело и идет следствие. Но, как выясняется, Виталиной Цымбалюк-Романовской заинтересовались не только правоохранительные органы.
После развода с Арменом Борисовичем Виталина говорила о планах отправиться на гастроли в Париж. Однако сейчас она не может покинуть Москву. Тем временем даме поступило предложение о сотрудничестве от телерадиокомпании «Русский мир». Как утверждает представитель компании Любовь Курьянова, совместная работа с Виталиной станет «проектом года».
По предположениям обозревателей издания Dni.ru, вполне возможно, что в недалеком будущем Цымбалюк-Романовской может поступить приглашение на работу от Первого канала. Виталину некоторые уже видят в качестве ведущей очередного ток-шоу о взаимоотношениях мужчин и женщин. Ведь ранее подобный прецедент имел место с пережившими расставание с мужьями Юлией Барановской и Ольгой Бузовой.
Кстати, адвокат Джигарханяна обвиняет Виталину в мошенничестве и подозревает даму в использовании сильнодействующих медпрепаратов в корыстных целях.
Ранее мы писали:
Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.
Брак Джигарханяна расторгнут. Через месяц решение суда вступит в силу.Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером.
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Обсуждение 5
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НадяБоже мой сколько можно засирать телевизор.Кто больше подмочился с биографией ,давай на экран.Неужто в ВЕЛИКОЙ РОССИИ нет умных КРАСИВЫХ девушек,что бы было приятно смотреть., а не плеваться .
21.12.17 18:51
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ПарижНи Барановская, ни Бузова у мужей ничего не украли.. А тут надо сначала разобраться с шустрой барышней. Гастроли у нее в Париже..Интересно вообще какие? Что представляем?
21.12.17 17:42
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ПрелестьНе надо в эфир страшилок.
21.12.17 16:16
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Галаеще одну пожалели и пригрели..
21.12.17 13:25