Шатунов согласился заменить Пугачеву

Руководство Первого канала продолжает менять форматы привычных программ. В этом году мы не увидим в традиционном «Новогоднем огоньке» Примадонну и Максима Галкина. Место Аллы Пугачевой займет звезда «Ласкового мая».

В этом году Примадонна вообще отказалась от съемок в новогодних программах. Известно, что в праздничном шоу Первого канала выступят группа «Грибы», дуэт Artik & Asti и Вера Брежнева. А также Юрий Шатунов.

По данным прессы, солист «Ласкового мая» потребовал весьма внушительный гонорар за съемки и представил затратный райдер. Сейчас Шатунов большую часть времени живет в Германии и потребовал оплатить билет бизнес-класса в Москву и размещение в дорогом отеле с видом на Кремль. На условия артиста Первый канал согласился.

По информации издания Dni.ru, гонорар артиста по сумме равен гонорарам Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте.

Напомним, в середине октября в соцсети «Одноклассники» было проведено голосование на предмет, кого из артистов пользователям хотелось бы увидеть в новогоднюю ночь. По итогам голосования выяснилось, что большинство россиян представляют праздничную ночь с Григорием Лепсом. На втором месте оказалась певица Ани Лорак, третьей стала Наргиз Закирова.

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Источник фото: Globallookpress.com