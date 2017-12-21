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Шатунов согласился заменить Пугачеву


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Руководство Первого канала продолжает менять форматы привычных программ. В этом году мы не увидим в традиционном «Новогоднем огоньке» Примадонну и Максима Галкина. Место Аллы Пугачевой займет звезда «Ласкового мая».

В этом году Примадонна вообще отказалась от съемок в новогодних программах. Известно, что в праздничном шоу Первого канала выступят группа «Грибы», дуэт Artik & Asti и Вера Брежнева. А также Юрий Шатунов.

По данным прессы, солист «Ласкового мая» потребовал весьма внушительный гонорар за съемки и представил затратный райдер. Сейчас Шатунов большую часть времени живет в Германии и потребовал оплатить билет бизнес-класса в Москву и размещение в дорогом отеле с видом на Кремль. На условия артиста Первый канал согласился.

По информации издания Dni.ru, гонорар артиста по сумме равен гонорарам Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте.

Напомним, в середине октября в соцсети «Одноклассники» было проведено голосование на предмет, кого из артистов пользователям хотелось бы увидеть в новогоднюю ночь. По итогам голосования выяснилось, что большинство россиян представляют праздничную ночь с Григорием Лепсом. На втором месте оказалась певица Ани Лорак, третьей стала Наргиз Закирова.

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует. 

Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2017 Теги: Юрий Шатунов

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Обсуждение 1  

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  • Ксю
    вот интересно. Шоу "Голос" и не только это шоу просто наполнено талантливми исполнителями, а российское теле пихает и пихает каких то побитых молью и временем бездарностей.Свет клином просто сошелся на АБ? Не она так другой побитой молью более чем средний коммерческий певец...
    		 22.12.17 02:27
         
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