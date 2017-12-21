Раскрыт секрет семейного счастья Курниковой

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias), похоже, в свое время прошли курс обучения в спецслужбах. Более 15 лет звездам удается соблюдать максимальную приватность, и до сих пор пара не подтвердила информацию о рождении близнецов. Возможно, в этом секрет гармонии влюбленных.

По данным прессы, 16 декабря Анна подарила Энрике сына и дочь. Сообщение стало своеобразной сенсацией - все больше колумнистов и обозревателей советуют звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде». Книга наверняка станет бестселлером.

Дошло до того, что даже скандальный блогер Лена Миро уважительно отозвалась о Курниковой. По мнению Миро, Анна не отличается интересной внешностью, но это вовсе не волнует Иглесиаса.

«Смог бы Энрике найти бабу получше? Уверена, любая модель-красавица была бы его. Но парень с 2003 года трется с Анькой, хотя у той - ни рожи, ни кожи. В чем секрет счастливой семейной жизни Курниковой? Да все дело в том, что она не светит счастьем. Фотографий в "Инстаграм" не вываливает, не комментирует слухи о свадьбе, и никто ничего достоверно не знает. Только после рождения близнецов об этом узнали в прессе. Нет у Ани беременных фото, как любит Боня. Нет и рекламы мази от опрелостей, как у кандидата Ксюши, нет подписи "счастливая жена и мама"».

Ранее мы писали:

Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел.

Анна Курникова рассказала о планах стать мамой. Звезда планирует наследников.