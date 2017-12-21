Раскрыт секрет семейного счастья Курниковой
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias), похоже, в свое время прошли курс обучения в спецслужбах. Более 15 лет звездам удается соблюдать максимальную приватность, и до сих пор пара не подтвердила информацию о рождении близнецов. Возможно, в этом секрет гармонии влюбленных.
По данным прессы, 16 декабря Анна подарила Энрике сына и дочь. Сообщение стало своеобразной сенсацией - все больше колумнистов и обозревателей советуют звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде». Книга наверняка станет бестселлером.
Дошло до того, что даже скандальный блогер Лена Миро уважительно отозвалась о Курниковой. По мнению Миро, Анна не отличается интересной внешностью, но это вовсе не волнует Иглесиаса.
«Смог бы Энрике найти бабу получше? Уверена, любая модель-красавица была бы его. Но парень с 2003 года трется с Анькой, хотя у той - ни рожи, ни кожи. В чем секрет счастливой семейной жизни Курниковой? Да все дело в том, что она не светит счастьем. Фотографий в "Инстаграм" не вываливает, не комментирует слухи о свадьбе, и никто ничего достоверно не знает. Только после рождения близнецов об этом узнали в прессе. Нет у Ани беременных фото, как любит Боня. Нет и рекламы мази от опрелостей, как у кандидата Ксюши, нет подписи "счастливая жена и мама"».
Ранее мы писали:
Анна Курникова: «Я стала знаменитой не из-за внешности». По мнению спортсменки, если бы не ее восьмое место в топ-10 ракеток мира, на нее мало бы кто посмотрел.
Анна Курникова рассказала о планах стать мамой. Звезда планирует наследников.Энрике Иглесиас: «Брак не имеет значения». По словам артиста, Анна слишком умна, чтобы выйти за него замуж.
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Обсуждение 6
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NikaЛюбят не за внешность, а за характер. Внешность привлекает только на ранней стадии и если души нет, то и внешность не нужна. А Энрике много раз говорил, что ценит Анну за характер и юмор очень схожих с его и ему это очень нравится, помимо ее лица и фигуры.
22.12.17 11:40
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ИнгаЛена Миро ещё одна еврейка, которая завидует славянской красоте.
21.12.17 16:59
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Это у Ани ни рожи ни кожи ? Миро , ты говори , да не заговаривайся ))
21.12.17 15:40
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суперВот действительно, Курникова просто золотая умничка. Абсолютно уравновешенная, адекватная, спокойная , милая и очень достойная женщина.Хотя бы потому,что не выпячивает себя, не тешит самолюбие и тщеславие. Ведет себя как леди. Энрике повезло.
21.12.17 15:36
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ПрелестьАнюта истинная интеллигентка, очень обаятельная и очаровательная.
21.12.17 14:32