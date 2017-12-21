 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Наталья Рудова потеснила Брежневу и Шейк


0 0

Актриса Наталья Рудова теперь может похвастаться престижным титулом. Встречать Новый год Наталья будет в статусе «Самой сексуальной женщины» России. Такой титул Рудова получила от мужского издания Maxim.

«Внимание! Теперь официально! Перед вами САМАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА СТРАНЫ по версии журнала @maximmagazinerussia. Спасибо каждому, кто голосовал! Спасибо журналу #maxim и главному редактору Саше Маленкову. Это бесконечно приятно! Люблю вас! Поздравляйте меня!» - написала на днях актриса в Insta.

Подписчики поспешили с поздравлениями, хотя и не обошлось без сравнений не в пользу Натальи: «Ты действительно эталон красоты и сексуальности!!!», «Я представляю, как теперь выросла на голове у человека корона и пострадают от этой короны мужчины... Наташа, каждая вторая женщина красивая и сексуальная!!!», «Брежнева лучше».

Как уточняется, в топ-10 также вошли: певица Вера Брежнева, ведущая Регина Тодоренко, топ-модель Ирина Шейк, певицы Ольга Серябкина и Анна Седокова, актриса Юлия Снигирь, Елена Темникова, Настя Каменских и Анастасия Ивлеева.

Ранее мы писали:

Maxim назвал имя самой сексуальной девушки. № 1 стала модель Хейли Болдуин.

Джулия Робертс - самая красивая. Опять. Звезда получила лестный титул журнала People в пятый раз.

Кендалл Дженнер названа самой крутой. Новый рейтинг GQ.



0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2017 Теги: Наталья Рудова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору