Наталья Рудова потеснила Брежневу и Шейк

Актриса Наталья Рудова теперь может похвастаться престижным титулом. Встречать Новый год Наталья будет в статусе «Самой сексуальной женщины» России. Такой титул Рудова получила от мужского издания Maxim.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Дек 17, 2017 at 3:59 PST

«Внимание! Теперь официально! Перед вами САМАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА СТРАНЫ по версии журнала @maximmagazinerussia. Спасибо каждому, кто голосовал! Спасибо журналу #maxim и главному редактору Саше Маленкову. Это бесконечно приятно! Люблю вас! Поздравляйте меня!» - написала на днях актриса в Insta.

Подписчики поспешили с поздравлениями, хотя и не обошлось без сравнений не в пользу Натальи: «Ты действительно эталон красоты и сексуальности!!!», «Я представляю, как теперь выросла на голове у человека корона и пострадают от этой короны мужчины... Наташа, каждая вторая женщина красивая и сексуальная!!!», «Брежнева лучше».

Как уточняется, в топ-10 также вошли: певица Вера Брежнева, ведущая Регина Тодоренко, топ-модель Ирина Шейк, певицы Ольга Серябкина и Анна Седокова, актриса Юлия Снигирь, Елена Темникова, Настя Каменских и Анастасия Ивлеева.

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