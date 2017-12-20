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Анфису Чехову не пустили в Венецию


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Досадные недоразумения бывают в жизни каждого человека. Не минула сия участь и знаменитую телеведущую Анфису Чехову. Ее депортировали из Италии, где Анфиса планировала отметить день рождения с друзьями. И все из-за того, что была просрочена шенгенская виза.

 

Анфиса Чехова завтра празднует круглую дату – 40-летие. Друзья приготовили звезде подарок в виде тура по Венеции. Однако с размахом отметить юбилей Анфисе не удалось.

Телеведущая не проверила загранпаспорт, и только уже прилетев в Италию, Анфиса узнала, что у нее просрочен шенген. «Я так заработалась, что совсем забыла посмотреть, до которого числа у меня виза. Со мной впервые такое. И именно в мой юбилей, который я хотела отпраздновать в прекрасной Венеции с друзьями», - посетовала Чехова.

Анфиса сообщила, что ее депортировали обратно в Сочи, откуда она прилетела, не дав даже пообщаться с подругой, которая ее встречала в аэропорту, пишут «7Дней».

«Теперь я экстренно придумываю план, как зализать раны... Вернее как отпраздновать ДР в Сочи. Ужасно себя жалко, но понятно, что сама я виновата. Мне очень обидно. Такие были грандиозные планы, такой был красивый, невозвратный номер в гостинице в стиле фильма «Турист» с Джоли и Деппом», - сокрушается Анфиса.

Телеведущая пытается не расстраиваться, она уже задалась целью внушить себе, что все к лучшему. Анфиса надеется только на одно, что следующий год будет более позитивным.



0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2017 Теги: Анфиса Чехова

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