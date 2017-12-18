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Ксения Собчак запела


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Ксения Собчак не раз говорила о том, что не собирается заниматься музыкой. Но что не сделаешь во время предвыборной кампании? На выходных Собчак выступила на гала-концерте «Новой Фабрики звезд» с дебютной композицией.

Ксения спела песню под названием «Непопулярная». Как нетрудно догадаться, текст композиции - сплошная пародия. И судя по эмоциям, Собчак песня очень понравилась.

«На #музтв тем временем состоялась премьера моего сольного выступления! Теперь я тоже буду ездить с сольниками и дарить вам себя и свою «искренность» под фонограмму! (на самом деле нет) Спасибо Виктору Дробышу за этот талантливый и искрометный стеб!:) Надеюсь, станет хитом!!!» - написала Собчак в Insta.

Мнения подписчиков, как всегда, разделились: «В восторге, Ксения! Ну, во-первых, важно отметить, что Ксения пела живьем и очень чисто. Не в пример "звукпоцелуя". Во-вторых, это, действительно, очень тонкий и деликатный сарказм», «Бесталанная композиция. Как и с Самбурской полный провал», «С каких это пор Ксения Собчак выезжает за счет популярности Ольги Бузовой! Все в мире мельчает. Что всем Бузова покоя-то не дает?! Что она Вам всем плохого-то сделала?!»

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0 Не нравится 2 Нравится 18.12.2017 Теги: Ксения Собчак

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