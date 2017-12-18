Ксения Собчак запела
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Ксения Собчак не раз говорила о том, что не собирается заниматься музыкой. Но что не сделаешь во время предвыборной кампании? На выходных Собчак выступила на гала-концерте «Новой Фабрики звезд» с дебютной композицией.
Ксения спела песню под названием «Непопулярная». Как нетрудно догадаться, текст композиции - сплошная пародия. И судя по эмоциям, Собчак песня очень понравилась.
«На #музтв тем временем состоялась премьера моего сольного выступления! Теперь я тоже буду ездить с сольниками и дарить вам себя и свою «искренность» под фонограмму! (на самом деле нет) Спасибо Виктору Дробышу за этот талантливый и искрометный стеб!:) Надеюсь, станет хитом!!!» - написала Собчак в Insta.
Мнения подписчиков, как всегда, разделились: «В восторге, Ксения! Ну, во-первых, важно отметить, что Ксения пела живьем и очень чисто. Не в пример "звукпоцелуя". Во-вторых, это, действительно, очень тонкий и деликатный сарказм», «Бесталанная композиция. Как и с Самбурской полный провал», «С каких это пор Ксения Собчак выезжает за счет популярности Ольги Бузовой! Все в мире мельчает. Что всем Бузова покоя-то не дает?! Что она Вам всем плохого-то сделала?!»
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Обсуждение 8
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омг!девы! ну вы чего! why so serious??? отличный стеб в подходящее время. Ксюша может себе это позволить. И надо сказать голосом поразила. Про манеру и умение держаться я молчу, это ее конек - хоть в доме2, хоть на прессухе президента. Смешно же. соцсети и инстаграм в частности не лишне и протащить. Посмотрите что стало с народом. Одним словом тут все нормально. И казалось бы, при чем здесь Бузова...
18.12.17 13:04
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редакцыя!у вас не показывается видео в тексте сделайте уже что нибудь халтурщики
18.12.17 12:34
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ЮляШепелявая дама начала еще и петь. Сначала орала ..Мне не стыдно и смешно.Мне жутковато. Все ли нормально у дамы и тех кто это продюсирует....? И главное, кому это нравится?.
18.12.17 12:24
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ДаКлоуны зарабатывают деньги, время такое сейчас ...
18.12.17 12:22
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NardelСогласна..стыд позор..я не дослушала и первые 30 секунд
18.12.17 11:45
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ЛераМне почему-то при прослушивании этой композиции стало за неё очень стыдно.. Даже если это и пародия.. И без фонограммы.. Стыд!
18.12.17 11:28