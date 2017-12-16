Кабаева блеснула ради Ирины Винер

Кто еще не верит в новогоднее волшебство? Точно не Ирина Винер. На днях сбылась мечта знаменитого тренера. И поздравить Ирину Александровну поспешила Алина Кабаева.

Публикация от СТАСЯ и СОФИ⚬БИЗНЕС NL int. (@samaya_stasya) Дек 15 2017 в 5:30 PST

На днях в Московской области был открыт первый в России спортивно-образовательный кластер «Олимпийская деревня Новогорск». И одной из самых важных точек комплекса стал «Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой».

Публикация от Saida Alizade (@bohostyleaz) Дек 14 2017 в 1:49 PST

На церемонии открытия Ирина Александровна заявила, что открытие центра с комфортными условиями для будущих гимнастов - ее давняя мечта. Сама Винер в свое время тренировалась в коридорах школы.

Поздравить тренера приехала Алина Кабаева. По мнению обозревателей, Алина Маратовна выглядела великолепно в вечернем платье, отделанном золотистыми пайетками.

«Вспоминала свои годы, как мы тренировались в Новогорске, - сказала олимпийская чемпионка на церемонии. - Здесь всегда было уютно. Но это все случилось, когда я попала в сборную. А эти дети могут тренироваться тут с трех лет, я так им завидую! Ирину Александровну поздравляю, ей уже давно не нужно никому ничего доказывать, но она продолжает создавать…»

Ранее мы писали:

Алина Кабаева кокетничает . Звезда появилась на телешоу в необычном наряде.

Алина Кабаева: «Слава богу, в моей жизни есть любовь». Знаменитость предпочитает не обсуждать личное с прессой.

Алина Кабаева рассказала о помощи свыше. Гимнастка раскрыла секрет своих побед.