Дэйзи Ридли рассказала о встрече с принцами

Несмотря на то, что она стала звездой невероятно популярных фильмов, Дэйзи Ридли (Daisy Ridley) все равно нервничала, когда ее представляли принцам Уильяму и Гарри во время съемок нового фильма из саги «Звездные войны». Своими впечатлениями актриса накануне поделилась со СМИ.

Публикация от Daisy Ridley 🌼 (@daisyridrey) Дек 14 2017 в 1:23 PST

На пресс-конференции, прошедшей в среду в Лондоне, 25-летняя актриса призналась HELLO! Online, что знакомство прошло нелегко. «Я не очень умею поддерживать разговор, и поначалу мне было тяжело», - заявила актриса.

Но Дэйзи также рассказала, что принцам было важнее встретиться с людьми из команды по другую сторону камеры, у которых, как сказала она, «работа тяжелее, чем у актеров». «Над фильмом работает так много людей. На постере изображены лишь несколько актеров, но есть тысячи людей, работа которых тяжелее, чем у нас, - говорит Дэйзи. - Люди из мастерской по созданию существ, костюмеры, реквизиторы. Об их работе никто ничего не знает, и то, что принцы решили встретиться с ними, было примечательно».

Когда Марка Хэмилла (Mark Hamill), который играет Люка Скайуокера, спросили, не хочет ли он встретиться с принцами, актер воспользовался возможностью, чтобы спросить, не является ли его персонаж королевской персоной: «Этот вопрос беспокоил меня со времен "Возвращения джедая". Если принцесса Лея - сестра Люка, то не делает ли это и его самого членом королевской семьи».

Поэтому, когда актер встретился с принцами, он спросил их, не является ли он членом королевской семьи, поскольку его мать была королевой Амидалой, а сестра - принцессой Леей. Но ни Гарри, ни Уильям не смогли дать актеру однозначного ответа. Уильям сказал «да», Гарри сказал, что ему нужно больше информации. Согласно слухам, принцы получили маленькие роли в новом фильме.

