Первый канал не выдержал хайп Бузовой

На протяжении нескольких месяцев Ольга Бузова штурмовала Первый канал. И в октябре дебютировала на развлекательном проекте «Бабий бунт». Но радость Бузовой была недолгой.

Руководство Первого отказалось от продолжения съемок шоу «Бабий бунт». Как пишет Lenta.ru со ссылкой на источники в «Останкино», проект «не зашел». Впрочем, уверенности в том, что проект выстрелит изначально, не было, и шоу запустили в качестве эксперимента. Поскольку рейтинги программы оставляют желать лучшего, решено проект закрыть.

«Пилот не подписывался на большое количество программ. Бузова приносит хайп, но это не наш персонаж и не тот хайп, который нам нужен. У коренной аудитории канала Бузова скорее вызывает раздражение», — сообщил инсайдер издания.

Напомним, недавно Вадим Манукян из Ростова-на-Дону обратился к руководству Первого канала с просьбой отстранить Ольгу Бузову от участия в проектах канала. «Вы довели людей до того, что они уже открыто призывают ввести цензуру на ТВ. Вы нашли себе новую забаву - Ольгу Бузову. Сразу видно, что она очень быстро вспыхивает в гневе в эфире, ее легко вывести из себя, и Вы этим пользуетесь! Но это же некрасиво!»

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