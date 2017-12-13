Первый канал не выдержал хайп Бузовой
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На протяжении нескольких месяцев Ольга Бузова штурмовала Первый канал. И в октябре дебютировала на развлекательном проекте «Бабий бунт». Но радость Бузовой была недолгой.
Руководство Первого отказалось от продолжения съемок шоу «Бабий бунт». Как пишет Lenta.ru со ссылкой на источники в «Останкино», проект «не зашел». Впрочем, уверенности в том, что проект выстрелит изначально, не было, и шоу запустили в качестве эксперимента. Поскольку рейтинги программы оставляют желать лучшего, решено проект закрыть.
«Пилот не подписывался на большое количество программ. Бузова приносит хайп, но это не наш персонаж и не тот хайп, который нам нужен. У коренной аудитории канала Бузова скорее вызывает раздражение», — сообщил инсайдер издания.
Напомним, недавно Вадим Манукян из Ростова-на-Дону обратился к руководству Первого канала с просьбой отстранить Ольгу Бузову от участия в проектах канала. «Вы довели людей до того, что они уже открыто призывают ввести цензуру на ТВ. Вы нашли себе новую забаву - Ольгу Бузову. Сразу видно, что она очень быстро вспыхивает в гневе в эфире, ее легко вывести из себя, и Вы этим пользуетесь! Но это же некрасиво!»
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Обсуждение 8
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Marana VilniusСмотрела не так давно "Вечерний Ургант" с Бузовой. Она ещё глупее, чем я думала. Такой недалёкости (и при этом громадной самоуверенности и зашкаливающей нескромности) я на ТВ давно не видела.
13.12.17 14:39
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наймите!стыдно должно быть не Бузовой а редакторам клео которые объявили войну запятым "уверенности в том, что проект выстрелит изначально не было и шоу"
13.12.17 10:11
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Никинедавно сидела в парикмахерской, делали мне маникюр, над столом висит телевизор и был канал МУЗ ТВ, несколько раз гоняли клипы Бузовой, ну это же невозможно, как ЭТО вообще можно слушать. Я не против самой Бузовой, может она и правда хороший человек, как она говорит, но песни???!!! если это можно назвать песнями, а не шепотом. Оля, тебе самой-то не стыдно?
13.12.17 08:52
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---да блин да что ей стыдно то должгно быть? если есть люди кто пишет это для нее и есть люди кому нравится ее творчество, почему какая то поголовная мания все что не нравится себе -запрещать?.....я не фанат Ольги, но она энергичная молодая и позитивная, пусть творит и проявляет себя, а это болото 1 канал если не перестроить заново скоро вообще никто не будет смотреть... даже в регионах где только его и показывают.......
13.12.17 09:47
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