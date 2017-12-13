 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

13 швов после операции: Мел Би удалила тату с именем бывшего


0 0

Бывшая участница Spice Girls Мел Би (Melanie Brown) удалила татуировку, которую она делала в знак любви к мужу Стивену Белафонте. Звездный брак распался ранее в этом году, и тату-сообщение потеряло актуальность. 

Надпись, сделанная над ребрами искусным татуировщиком, гласила: «Стивен, пока смерть не разлучит нас, ты будешь в моем сердце». Как пишет издание OK!, вместо того, чтобы стереть тату лазером, Мел Би предпочла лечь под скальпель и удалить имя бывшего полностью со своего тела.

Они были женаты в течение 10 лет, и теперь она хочет, чтобы не осталось ничего, что могло бы напоминать ей о ставших «токсичными» отношениях. Для этого она готова пойти даже на такие радикальные меры, как визит к хирургу.

Оставшись после операции с тринадцатью швами, Мел сказала MailOnline, что хотела стереть татуировку, чтобы сделать это последним штрихом в очищении себя от всего, что могло бы напоминать о прошлом. Она призналась, что, несмотря на то, что удалила имя Стивена, память о домашнем насилии останется с ней навсегда.

Причиной развода пары, о котором стало известно в марте, стало именно неподобающее поведение Стивена по отношению к Мелани. Но Мел отозвала заявление о домашнем насилии после месяцев тяжелых переговоров.

Ранее Браун утверждала, что Белафонте заставлял ее заниматься сексом втроем, что он изменял с няней, угрожал опубликовать домашнее секс-видео. Какое-то время Мелани терпела, опасаясь, что муж испортит ее карьеру, но затем не выдержала.

Звезды договорились вместе воспитывать шестилетнюю дочь Мэдисон, а Мел заплатит своему бывшему мужу определенную сумму денег откупных в течение трех последующих лет.

Ранее мы писали:

Мелани Браун уходит от мужа после драки. По слухам,  Мел и ее супруг часто ссорятся и порой доходит  до рукоприкладства.

Мэри Джей Блайдж подала на развод. Когда-то певица называла мужа своим спасителем.

Джонни Депп: цена развода. Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.12.2017 Теги: Мел Би тату Стивен Белафонте

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору