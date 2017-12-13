13 швов после операции: Мел Би удалила тату с именем бывшего

Бывшая участница Spice Girls Мел Би (Melanie Brown) удалила татуировку, которую она делала в знак любви к мужу Стивену Белафонте. Звездный брак распался ранее в этом году, и тату-сообщение потеряло актуальность.

Надпись, сделанная над ребрами искусным татуировщиком, гласила: «Стивен, пока смерть не разлучит нас, ты будешь в моем сердце». Как пишет издание OK!, вместо того, чтобы стереть тату лазером, Мел Би предпочла лечь под скальпель и удалить имя бывшего полностью со своего тела.

Они были женаты в течение 10 лет, и теперь она хочет, чтобы не осталось ничего, что могло бы напоминать ей о ставших «токсичными» отношениях. Для этого она готова пойти даже на такие радикальные меры, как визит к хирургу.

Оставшись после операции с тринадцатью швами, Мел сказала MailOnline, что хотела стереть татуировку, чтобы сделать это последним штрихом в очищении себя от всего, что могло бы напоминать о прошлом. Она призналась, что, несмотря на то, что удалила имя Стивена, память о домашнем насилии останется с ней навсегда.

Причиной развода пары, о котором стало известно в марте, стало именно неподобающее поведение Стивена по отношению к Мелани. Но Мел отозвала заявление о домашнем насилии после месяцев тяжелых переговоров.

Ранее Браун утверждала, что Белафонте заставлял ее заниматься сексом втроем, что он изменял с няней, угрожал опубликовать домашнее секс-видео. Какое-то время Мелани терпела, опасаясь, что муж испортит ее карьеру, но затем не выдержала.

Звезды договорились вместе воспитывать шестилетнюю дочь Мэдисон, а Мел заплатит своему бывшему мужу определенную сумму денег откупных в течение трех последующих лет.

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Источник фото: Globallookpress.com