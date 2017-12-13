Хаматовой нужно разобраться в себе

Многочисленные поклонники Чулпан Хаматовой на прошлой неделе расстроились. Появилась информация о решении звезды покинуть театр «Современник» и вообще взять паузу. И теперь сама Чулпан решила прокомментировать ситуацию.

Пару лет назад Хаматова говорила, что предпочитает игру в театре съемкам в кино. «Театр безответственней, в нем есть право на ошибку, которую можно исправить в следующем спектакле. Это возможность больше экспериментировать, чем это вообще возможно в кино. Это власть, в конце концов!»

Теперь же звезда, похоже, переросла театр и намерена взять академический отпуск на полгода. В следующем году она появится на сцене «Современника» всего несколько раз. «Целый ряд обстоятельств подтолкнули меня к решению сделать перерыв в своей основной работе, актерской. Причины озвучивать не буду, так как они касаются в первую очередь моих вопросов к самой себе, к своему многолетнему существованию в профессии. <...>. За эти полгода я попытаюсь сосредоточиться на том, что меня очень волнует и заботит».

Между прочим, ранее Хаматова говорила о том, что ее не заботят рейтинги популярности. «Когда я стала давать интервью и была при этом открыта, то быстро поняла, что я, Чулпан Хаматова, как человек, как актриса, вовсе и неинтересна. У меня был очень долгий период, когда я закрылась и вообще не общалась с журналистами».

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Источник фото: Globallookpress.com