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Дуэйн Джонсон рад воспитывать еще одну дочь


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Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson) никак не может перестать радоваться тому, что станет отцом в третий раз. Во вторник вечером, выступая на шоу Jimmy Kimmel Live, актер рассказал о своем еще нерожденном ребенке.

 

Джонсон заявил в эфире передачи, что он счастлив и рад перспективе воспитывать еще одну дочь. «Я был воспитан женщинами. Это моя третья дочь. Я окружен эстрогеном. Дайте мне больше эстрогена!»

Актер также рассказал, что до того, как он и его спутница, Лорен Хашиан, объявили о том, что ждут второго совместного ребенка, только несколько человек знали о беременности, пишет издание People. «Всего человек пять знало об этом, - признался он - Мы не разглашали информацию. Мы хотели сделать это в день премьеры "Джуманджи"».

Джонсон объявил о ребенке в понедельник, позвав на помощь свою двухлетнюю дочь Жасмин Лию. «Жасмин Лия хочет сделать большое объявление - это девочка!» - подписал бывший рестлер под фотографией его дочери. Девочка стояла возле рождественской ели с бумагой, на которой было написано: «Это девочка. Мне не терпится быть большой сестрой! И начать командовать!»

Через несколько часов после публикации этой волнующей новости пара появилась в Лос-Анджелесе на премьере нового фильма Дуэйна - «Джуманджи: Зов джунглей».
 



0 Не нравится 1 Нравится 13.12.2017 Теги: Дуэйн Джонсон

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