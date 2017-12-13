Что происходит с Даной Борисовой?

Дана Борисова на протяжении полугода боролась с наркозависимостью. Недавно ведущая вернулась в Москву, но дома ее ждало несколько неприятных сюрпризов. И по слухам, у Даны сдали нервы.

В ночь на 12 декабря Борисова вызвала скорую. По одной из версий, ведущая приняла убойный коктейль из пcихотропных препаратов, пытаясь покончить с собой, но вовремя одумалась. Врачи промыли Дане желудок, от госпитализации артистка отказалась.

Однако друзья Даны уверяют, что о попытке суицида речь не идет. «У Даны острое состояние, она кашляет, и врачи не могут поставить точный диагноз, - заявил Starhit руководитель Национального антинаркотического союза Никита Лушников, долгое время сотрудничающий с ведущей. - Она была с ребятами, приезжали врачи, ни о каком самоубийстве речи не шло. Медики были долго с Даной, ставили капельницы. Она относится ко всему скептически, говорит: "Все плохо, кружится голова, не те таблетки прописали от кашля, ничего не помогает". Дана жаловалась, что ей дают не те таблетки, и требовала капельницу».

Лушников добавил, что с Даной все нормально и она восстанавливается.

Психолог Борисовой предполагает, что недомогание ведущей развилось «на нервной почве из-за судов с бывшим мужем». Специалист утверждает, что никаких антидепрессантов Дана не принимает.

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