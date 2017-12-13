Анна Хилькевич рассказала о нездоровой худобе

Она вызывает зависть у поклонниц своими формами. Однако самой Анне фигура не нравится. Актриса 2 года назад родила дочку и быстро вернулась в форму, причем не просто вернулась, а стала худеть. И теперь Анна мечтает набрать пару кило.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Дек 8 2017 в 12:14 PST

Подписчики часто просят звезду сериала «Универ» дать совет: что надо сделать, чтобы выглядеть такой стройной. Однако сама Анна не в восторге от фигуры. Девушка мечтает добрать лишние кило, поскольку считает, что излишняя худоба не красит.

«Мой вес после родов не то чтобы быстро стабилизировался, он стал стремительно падать. Я пытаюсь его поднять, но он снова падает. Так что сейчас я борюсь с низким весом. Конечно, мне хотелось бы набрать несколько килограммов, но пока это невозможно», - посетовала Хилькевич.

Актриса отмечает, что проблема в ее плотном графике, не всегда получается нормально поесть. Днем репетиции, вечером аппетита уже нет, перекусить получается только утром, из-за чего Анна стремительно теряет вес, пишет StarHit. Но девушка не советует перенимать ее опыт, дабы достичь нужных объемов. Актриса отмечает, что приводить себя в порядок надо с помощью занятий спортом.

«Я считаю, что в жизни каждого человека обязательно должен быть спорт. Если ты просто ничего не ешь и худеешь, то это нездоровая худоба. А занятия спортом дают красивое, подтянутое и стройное тело», - рассказала Анна.