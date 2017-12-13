 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Хилькевич рассказала о нездоровой худобе


0 1

Она вызывает зависть у поклонниц своими формами. Однако самой Анне фигура не нравится. Актриса 2 года назад родила дочку и быстро вернулась в форму, причем не просто вернулась, а стала худеть. И теперь Анна мечтает набрать пару кило.

 

Подписчики часто просят звезду сериала «Универ» дать совет: что надо сделать, чтобы выглядеть такой стройной. Однако сама Анна не в восторге от фигуры. Девушка мечтает добрать лишние кило, поскольку считает, что излишняя худоба не красит.

«Мой вес после родов не то чтобы быстро стабилизировался, он стал стремительно падать. Я пытаюсь его поднять, но он снова падает. Так что сейчас я борюсь с низким весом. Конечно, мне хотелось бы набрать несколько килограммов, но пока это невозможно», - посетовала Хилькевич.

Актриса отмечает, что проблема в ее плотном графике, не всегда получается нормально поесть. Днем репетиции, вечером аппетита уже нет, перекусить получается только утром, из-за чего Анна стремительно теряет вес, пишет StarHit. Но девушка не советует перенимать ее опыт, дабы достичь нужных объемов. Актриса отмечает, что приводить себя в порядок надо с помощью занятий спортом.

«Я считаю, что в жизни каждого человека обязательно должен быть спорт. Если ты просто ничего не ешь и худеешь, то это нездоровая худоба. А занятия спортом дают красивое, подтянутое и стройное тело», - рассказала Анна.



1 Не нравится 0 Нравится 13.12.2017 Теги: Анна Хилькевич

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору