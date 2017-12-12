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Герцогиня Кембриджская стала Сантой


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Герцогиня Кембриджская принесла с собой праздничный дух на детскую вечеринку в честь Рождества, которую она посетила в районе Лондона Северный Кенсингтон. Кейт порадовала ребятишек подарками, сыграв роль Санты.

Кейт, которая скрывала свою беременность под фиолетовым пальто, выглядела радостной от возможности встретиться с людьми, которые пришли на мероприятие, чтобы отметить работу фонда Rugby Portobello Trust.

Во время своего визита Кейт выступила в роли Санты, вручив подарки маленьким детям. Она встретилась с их родителями в группе «Волшебные Мамочки», где ей рассказали, как фонд поддерживает матерей, детей и новорожденных. Кейт также предложила свою помощь в проведении рождественской вечеринки позднее в тот же день.

Как пишет издание Hello!, фонд представляет собой сеть центров, в которых есть множество кружков и клубов, спортивных секций, а также они предлагают простое дружеское общение. Так, центр в Северном Кенсингтоне оказывал поддержку жертвам пожара в башне Гренфелл.

В то время как Кейт проводила утро в общении с детьми, ее муж, принц Уильям, и его брат принц Гарри готовились посетить долгожданную премьеру нового фильма из саги «Звездные войны». Уильям и Гарри, которые, как утверждается, сыграли в фильме имперских штурмовиков, пройдут по красной дорожке в Альберт-холле на европейской премьере «Последних джедаев».
 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

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