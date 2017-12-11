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Сын Плющенко и Рудковской пострадал на детской елке


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Сын Плющенко и Рудковской – 4-летний Саша – пал жертвой горе-художников. Мальчику нанесли особый аквагрим, который не захотел смываться. И Яна Рудковская обратилась к подписчикам за советом.

 

На одном из мероприятий для детей мальчику нанесли на лицо маску Бэтмена. У Саши грим был вокруг глаз и на щеках. Что любопытно, автор макияжа пообещал, что маска доживет до конца праздника, поскольку краски стойкие. Однако никто не ожидал, что творение художника не будет смываться и через 5 часов после праздника.

Как пишут «7Дней», Яна Рудковская перепробовала разные способы, но стереть рисунок на лице не смогла, сдавшись, она обратилась за советом к подписчикам. Дама сообщила, что аквагрим сделали на елке впервые. «Молочко и тоники, масло, двухфазная жидкость для снятия макияжа не помогают!» — посетовала дама.

И отзывчивые поклонники поспешили с советами. Женщины предлагали попробовать облепиховое масло или вазелин. Появилось предположение, что гример использовал масляные краски, которые тяжело смываются.

Пока Рудковская не сообщила, удалось ли избавиться от грима.

Стоит отметить, что мальчику не привыкать носить маски вымышленных персонажей, хоть и не в прямом смысле. Ранее Яна в одном из интервью рассказывала, что Саша родился крошечный, поэтому они с мужем назвали ребенка Гном Гномыч. «Это шутливое прозвище так за ним закрепилось, что мы и приглашение на крестины рассылали от этого имени, и праздничный обед оформляли с использованием всяческих гномов. Придумали малышу вот такую сказку, в которой он пока живет и набирается сил».



0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2017 Теги: Саша Плющенко Яна Рудковская

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