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Елена Захарова родила дочь


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Она давно мечтала о малыше. И наконец, мечта сбылась. Актриса Елена Захарова стала мамой. Поздравляем!

Слухи о беременности артистки появились еще летом. Но Елена предпочитала не обсуждать свое интересное положение. Хотя в одной из недавних телепередач заявила о том, что настроена на создание полноценной семьи.

«В ближайшее время я, безусловно, вижу себя мамой и женой. Очень люблю готовить, я вообще семейный человек. Другой вопрос, что не всегда все складывается тогда, когда бы мы хотели. Я считаю, что можно быть безумно успешным актером, но если ты приходишь в пустой дом, где тебя никто не встречает, это трагедия. Я так не хочу. Я настроена на семейную жизнь. Считаю, что профессия у меня есть, и я очень ее люблю, работа меня наполняет, спасает. Но любовь и семью никто не отменял».

Накануне же Захарова порадовала сообщением о рождении дочери. «Я очень счастлива!» - сказала Елена.

Напомним, несколько лет назад актриса пережила трагедию. Ее малышка Анна-Мария скончалась от острой вирусной инфекции. Спасти 8-месячного ребенка не удалось. Менее чем через полгода после смерти дочери Елена рассталась со своим возлюбленным, бизнесменом Сергеем Мамотовым.

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0 Не нравится 2 Нравится 09.12.2017 Теги: Елена Захарова

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