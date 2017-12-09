Елена Захарова родила дочь
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Она давно мечтала о малыше. И наконец, мечта сбылась. Актриса Елена Захарова стала мамой. Поздравляем!
Слухи о беременности артистки появились еще летом. Но Елена предпочитала не обсуждать свое интересное положение. Хотя в одной из недавних телепередач заявила о том, что настроена на создание полноценной семьи.
«В ближайшее время я, безусловно, вижу себя мамой и женой. Очень люблю готовить, я вообще семейный человек. Другой вопрос, что не всегда все складывается тогда, когда бы мы хотели. Я считаю, что можно быть безумно успешным актером, но если ты приходишь в пустой дом, где тебя никто не встречает, это трагедия. Я так не хочу. Я настроена на семейную жизнь. Считаю, что профессия у меня есть, и я очень ее люблю, работа меня наполняет, спасает. Но любовь и семью никто не отменял».
Накануне же Захарова порадовала сообщением о рождении дочери. «Я очень счастлива!» - сказала Елена.
Напомним, несколько лет назад актриса пережила трагедию. Ее малышка Анна-Мария скончалась от острой вирусной инфекции. Спасти 8-месячного ребенка не удалось. Менее чем через полгода после смерти дочери Елена рассталась со своим возлюбленным, бизнесменом Сергеем Мамотовым.
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Обсуждение 4
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Micha PiterА отец то кто? Ни слова.
10.12.17 00:15
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50/50Какая прекрасная новость! Помню, как сидя в декрете, смотрела программу на Домашнем, из всех молодых мамочек-актрис Елена запомнилась больше всего, а потом трагедия...
09.12.17 16:17
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ОльгаПрекрасная новость , от души желаю Елене и ее ребенку здоровья и счастья на всю жизнь.
09.12.17 16:07
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омгУмница! справилась с болью, смогла, не побоялась. Счастья от души этой женщине
09.12.17 15:29