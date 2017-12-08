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Щенка Кейтлин Дженнер унесло ветром из дома


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На Южную Калифорнию обрушились чудовищные ветра, и в расположенном в Малибу доме Кейтлин Дженнер (Caitlyn Jenner) сдуло крышу. И все бы ничего, но в результате случившегося ветром унесло щенка телезвезды.

 

Скорость ветра почти достигала ста километров в час. В момент происшествия бывшая звезда реалити-шоу ужинала вне дома. Вернувшись, она обнаружила, что в нем нет потолка, а крыша разорвана на части и разбросана по двору и бассейну. Но самое ужасное, что исчез щенок золотистого ретривера Берта.

Было уже темно, и все попытки Кейтлин подозвать собаку или найти ее окончились неудачей. Кейтлин боялась, что щенок был тяжело ранен или погиб. Ночь знаменитость провела вне дома, так как жить в нем стало невозможно. Но 7 декабря она вернулась, пытаясь найти Берту, которая могла оказаться под завалами.

«Это было ужасно, - призналась звезда в интервью PEOPLE. - Я нигде не могла найти ее и боялась, что она погибла под обломками». Кейтлин попросила одного из сыновей помочь разобрать завал, но сил не хватало, и пришлось позвать бригаду рабочих.

По счастливому совпадению, когда рабочие прибыли, один из них заметил ниже по холму собаку. Берта была вся в грязи, но живая и не пострадавшая. Любой владелец животного поймет, какой счастливой была та минута для Кейтлин.
 



0 Не нравится 2 Нравится 08.12.2017 Теги: Кейтлин Дженнер

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