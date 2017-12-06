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Новогодняя шоу-сказка на льду «Щелкунчик-2»


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Этой зимой шоу-сказка на льду «Щелкунчик-2» удивит не только высококлассным фигурным катанием, высокотехнологичными 3D-эффектами и запоминающимися декорациями, но и представит настоящий музыкальный театр. Звезды мирового фигурного катания будут выступать под аккомпанемент Венского симфонического оркестра им. И. Штрауса.

Новогодняя шоу-сказка на льду «Щелкунчик-2»

Зрителей ждут настоящие музыкальные эксперименты и интерактивные номера на льду, коих раньше не видела искушенная московская публика. Музыканты станут полноценными участниками шоу, скользя по льду на самоходных фурках под вальс цветов, помогая нашим героям сражаться с крысиным войском, спасая Рождественскую Звезду (Ирину Слуцкую) и удивляя чудесами с добрым волшебником Дроссельмейером (Евгением Плющенко).

Но это еще не все сюрпризы, которые приготовили своим зрителям Яна Рудковская, Евгений Плющенко и корпорация PMI.

Зрителей ждут новые герои - олимпийская чемпионка Аделина Сотникова исполнит танец феи Драже под одну из самых известных и волшебных мировых рождественских мелодий.

К всеобщему удивлению публики, на льду вырастут невероятной красоты цветы и появится самый настоящий слон.

Не обойдется и без мирового рекорда: с 22 декабря по 6 января СК «Олимпийский» ждет 200 тысяч гостей - небывалое количество зрителей для ледовых шоу.

Торопитесь войти в историю и прикоснуться к сказке!


Публикуется на правах рекламы



0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2017 Теги: новый год шоу Щелкунчик

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