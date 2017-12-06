Диана Крюгер расплатилась татуировкой за победу в Каннах

Диана Крюгер (Diane Kruger) проиграла пари и жестко за это поплатилась. Звезда, снявшаяся в картине «На пределе», поспорила с режиссером Фатихом Акином. И в итоге ей пришлось впервые в жизни сделать тату.

Публикация от Diane Kruger (@dianekruger) Дек 6 2017 в 3:55 PST

41-летняя актриса рассказала о фильме во вторник, появившись в центре имени Робина Уильямса в Нью-Йорке. Диана также поведала, что поспорила с режиссером, мол, если фильм будет показан на Каннском фестивале, то она сделает тату. Мало того, что фильм покорил Канны, так еще Диана получила приз в номинации «Лучшая актриса».

«Я надеялась, что Фатих забудет об этом, ведь у меня нет татуировок. Но потом он позвонил и сказал, что мы едем в Канны. А потом добавил: "А ты еще едешь в Гамбург, где тебе сделают татуировку с изображением якоря"», – посетовала актриса.

Стоит отметить, что звезда, которая находится в прекрасной форме, не любит уделять внешнему виду много внимания. «Находясь в Нью-Йорке, я всегда удивляюсь девушкам, которые в любое время суток выглядят, как для красной ковровой дорожки. Они всегда накрашены, носят высокие каблуки и строгие платья, очень тщательно следят за состоянием кожи, регулярно посещая личного косметолога. Со мной же дела обстоят с точностью до наоборот: иногда я могу забыть даже брови выщипать, потому что отношусь к своей внешности куда спокойнее, чем американки», - призналась Крюгер в одном из интервью.

