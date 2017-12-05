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Тейлор Свифт соблазняет на обложке британского Vogue


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Ее шестой альбом Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Тейлор Свифт (Taylor Swift) появится на обложке британского номера Vogue.

 

Певица появится на обложке январского номера британского Vogue как одна из главных женщин в современной музыкальной индустрии. Тейлор предстала для первой после выхода альбома фотосессии в разных одеяниях - от короткого мини до роскошного красного платья от Saint Laurent. В последнем она, кстати, и появится на обложке, и выглядит она в нем одновременно вызывающе и изящно, пишет Daily Mail.

Блондинка убрала свои знаменитые локоны с лица, выбрала темную красную помаду и smoky eyes, чтобы придать своему образу еще более дерзкую силу.

Новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул отметил, что выбор столь бунтарского подхода к образу был спровоцирован изменениями в самой Тейлор, прошедшей путь от кантри-певицы до одной из величайших мировых поп-звезд. Он также добавил, что считает тексты Тейлор восхитительными. Эдвард сообщил, что певица написала специально для Vogue поэму о новых открытиях и постоянном движении.
 



0 Не нравится 0 Нравится 05.12.2017 Теги: Тейлор Свифт

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