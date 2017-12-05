Тейлор Свифт соблазняет на обложке британского Vogue

Ее шестой альбом Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Тейлор Свифт (Taylor Swift) появится на обложке британского номера Vogue.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Дек 4 2017 в 9:08 PST

Певица появится на обложке январского номера британского Vogue как одна из главных женщин в современной музыкальной индустрии. Тейлор предстала для первой после выхода альбома фотосессии в разных одеяниях - от короткого мини до роскошного красного платья от Saint Laurent. В последнем она, кстати, и появится на обложке, и выглядит она в нем одновременно вызывающе и изящно, пишет Daily Mail.

Блондинка убрала свои знаменитые локоны с лица, выбрала темную красную помаду и smoky eyes, чтобы придать своему образу еще более дерзкую силу.

Новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул отметил, что выбор столь бунтарского подхода к образу был спровоцирован изменениями в самой Тейлор, прошедшей путь от кантри-певицы до одной из величайших мировых поп-звезд. Он также добавил, что считает тексты Тейлор восхитительными. Эдвард сообщил, что певица написала специально для Vogue поэму о новых открытиях и постоянном движении.

