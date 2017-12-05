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Дженнифер Лопес решилась на провокацию для Guess


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Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) в свои 48 лет запросто даст фору леди лет на 10 ее моложе. Латиноамериканская дива согласилась стать лицом весенней кампании модного бренда Guess. И решилась на весьма провокационные снимки.

 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Накануне Джен опубликовала в Insta фотографию, на которой она запечатлена на белом рояле с кокетливо изогнутой ногой. Менее чем за сутки снимок собрал более 560 тысяч лайков, и поклонники не скупятся на комплименты.

Действительно, Лопес отлично выглядит. Она влюблена и счастлива, что, разумеется, наилучшим образом отражается на цвете лица и состоянии фигуры. Но, конечно же, звезда не забывает про регулярные тренировки и диету.

Недавно выяснилось, что Джен отказалась от жареного мяса и сладостей, отдавая предпочтение рыбе и овощам. Хотя, по признанию дивы, она иногда позволяет себе мороженое с печеньем. По мнению знаменитости, необходимо контролировать содержание протеинов в рационе. Джен полагает, что именно благодаря достаточному количеству белка она наедается и чувствует себя сытой максимально долго. Что же до категорических «нет», их три: выпивка, сигареты и кофе. По мнению Дженнифер, старение кожи ускоряет именно алкоголь и кофеин.

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1 Не нравится 0 Нравится 05.12.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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