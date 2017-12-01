Лили Коллинз радикально поменяла образ
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От короткой стрижки до длинных волнистых волос, Лили Коллинз (Lily Collins) перепробовала все существующие прически. Но при этом, каким-то странным образом, звезде удалось провести 28 лет жизни брюнеткой. Так было до недавнего времени. Теперь Коллинз стала блондинкой.
Актриса смогла представить миру себя во всей красе. Лили со светлыми волосами почти не узнать. Девушка разместила фото с новыми волосами в четверг в Insta. Желтовато-золотистые локоны средней длины были отброшены на одну сторону.
Кажется, что она намеренно сделала корни и даже брови темнее, в напоминание о ее естественном цвете. «Не уверена, цвет волос или этот город, но что-то делает меня счастливой», - подписала она фотографию.
Как пишет издание People, в прошлом году Коллинз уже экспериментировала с волосами, она делала короткую стрижку и красилась в яркий красный цвет. И даже по сравнению с этим ее новая прическа кажется более радикальной переменой образа, поскольку означает переход к совершенно другому стилю.
Недавно актриса закончила работу над фильмом «Толкин», картина посвящена жизни великого писателя, автора «Властелина колец».
Напомним, что Лили родилась в Сюррее, Великобритания. Но в 1996 году, после развода родителей, девочка вместе с матерью переехала в Лос-Анджелес. Девушка начала карьеру в 19 лет со съемок в сериале «90210», где сыграла школьницу Фиби Абрамс. Любопытно, легендарный музыкант Фил Коллинз (Phil Collins), вокалист группы Genesis, недавно обнаружил, что молодежи он известен вовсе не как звезда рока, а как отец Лили.
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