Лили Коллинз радикально поменяла образ

От короткой стрижки до длинных волнистых волос, Лили Коллинз (Lily Collins) перепробовала все существующие прически. Но при этом, каким-то странным образом, звезде удалось провести 28 лет жизни брюнеткой. Так было до недавнего времени. Теперь Коллинз стала блондинкой.

Публикация от Lily Collins (@lilyjcollins) Ноя 30 2017 в 9:16 PST

Актриса смогла представить миру себя во всей красе. Лили со светлыми волосами почти не узнать. Девушка разместила фото с новыми волосами в четверг в Insta. Желтовато-золотистые локоны средней длины были отброшены на одну сторону.

Кажется, что она намеренно сделала корни и даже брови темнее, в напоминание о ее естественном цвете. «Не уверена, цвет волос или этот город, но что-то делает меня счастливой», - подписала она фотографию.

Как пишет издание People, в прошлом году Коллинз уже экспериментировала с волосами, она делала короткую стрижку и красилась в яркий красный цвет. И даже по сравнению с этим ее новая прическа кажется более радикальной переменой образа, поскольку означает переход к совершенно другому стилю.

Недавно актриса закончила работу над фильмом «Толкин», картина посвящена жизни великого писателя, автора «Властелина колец».

Напомним, что Лили родилась в Сюррее, Великобритания. Но в 1996 году, после развода родителей, девочка вместе с матерью переехала в Лос-Анджелес. Девушка начала карьеру в 19 лет со съемок в сериале «90210», где сыграла школьницу Фиби Абрамс. Любопытно, легендарный музыкант Фил Коллинз (Phil Collins), вокалист группы Genesis, недавно обнаружил, что молодежи он известен вовсе не как звезда рока, а как отец Лили.

