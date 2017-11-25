Ученые назвали продукты, влияющие на либидо

Что влияет на качество сексуальной жизни? Темперамент, гармония в отношениях с партнером, уровень стресса. Про рацион питания тоже не стоит забывать. В частности, недостаток витамина D (его также называют "солнечным витамином") может не лучшим образом отразиться на либидо и мужчин, и женщин.

Британский диетолог Роб Хобсон объяснил журналистам Daily Mail, что недостаток витамина D приводит к снижению выработки гормона эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин. А именно эти гормоны, как известно, влияют на либидо.

Также стоит отметить, что в осенне-зимний сезон, из-за короткого светового дня, уровень витамина D серьезно падает (поскольку витамин поступает в организм не только с пищей, но и синтезируется в покровах кожи под действием ультрафиолетовых лучей).

В связи с этим Хобсон рекомендует обратить внимание на такие продукты, как грибы, яйца, жирная рыба (например, макрель) и обогащенные витаминами хлопья для завтраков.

Кстати, по наблюдениям специалистов, в Великобритании около 20 процентов населения страдает от нехватки "солнечного витамина".

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Источник фото: Globallookpress.com