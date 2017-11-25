Моника Беллуччи показала чувственность
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Она не раз говорила, что быть красивой не всегда легко. И что красота может даже оказаться проклятием для женщины. Но сама Моника Беллуччи (Monica Bellucci) с этим прекрасно справляется. В свои 53 года она прекрасно выглядит и не стесняется этого показывать.
Моника стала звездой декабрьского номера итальянского Elle и позировала фотографу Фабрицио Ферри (Fabrizio Ferri). Снимки получились очень красивыми и несколько вызывающими. Впрочем, Беллуччи никогда не боялась вызовов и всегда любила смелые эксперименты.
Кстати, не исключено, что в следующем году Монике представится возможность превзойти саму себя - по слухам, итальянскую звезду снова могут пригласить на съемки в бондиану.
Напомним, Беллуччи сегодня остается одной из самых привлекательных актрис европейского кинематографа, несмотря на некоторое несоответствие фигуры звезды принятым стандартам. Сама Моника постоянно подчеркивает, что она - итальянка. «Где бы я ни оказалась - я остаюсь итальянкой. Я говорю, я ем как итальянка. И моя женственность - итальянского типа. Это не про внешнюю стандартную красоту. Это та женственность, которая отражается на вашем лице и теле с течением вашей жизни, которая появляется в зависимости от вашего опыта».
Ранее мы писали:Моника Беллуччи показала зрелую красоту. Провокационная фотосессия для GQ.
Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям.
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