Лиза Адаменко вернулась к мужу-миллионеру
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Может ли прошлое быть вашим будущим? С таким вопросом модель Лиза Адаменко недавно обратилась к подписчикам в соцсетях. И вопрос у девушки появился не просто так. Похоже, Лиза вернулась к супругу, с которым рассталась весной на фоне громкого скандала.
В Insta молодой модели появились снимки Адаменко на море, на яхте. Лиза также прозрачно намекает, что рядом с ней мужчина. И мало кто сомневается, что этот мужчина - 55-летний топ-менеджер «Лукойла» Валентин Иванов.
Поклонники рады за девушку, но просят ее быть поосторожнее: «Еще один шанс друг другу?», «Хочется верить, что такие истории все же могут иметь хорошее продолжение», «Лиза - будь умницей».
Напомним, Адаменко с Ивановым сочетались браком в прошлом году. В начале этого года Лиза обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что мужчина уничтожил ее паспорт. Лиза подала заявление в полицию, а затем обратилась в российское посольство. Иванов в ответ на обвинения пояснил, что его юная жена порой дает волю бурным фантазиям. В апреле пара рассталась, и из Нью-Йорка Лиза вернулась в родной Красноярск.
Ранее мы писали:
Дакота отказалась работать с женой миллионера. Певица оказалась втянутой в семейный скандал.
Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет.
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Обсуждение 6
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50/50баба Валя раскормил и споил ребёнка. не тому родители продали, посадить бы их
26.11.17 08:52
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ЛакиЭтой женщине на фото 18???
26.11.17 00:37
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NonameЖизнь в Красноярске не сахар, а особенно если делать ничего не умеешь и о том, что ты модель знает только товарищ менеджер...на яхте то знамо лучше)))
25.11.17 16:11
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ПрелестьПоследствия педофилии нарушенная психика.
25.11.17 13:51
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***Ничего себе ручки у модели..
25.11.17 13:43
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Хм...И ножки ужаснули! Ступни старухи, искореженные (обувью на шпильке?) пальцы, косточки с наростами... или это ноги мужа? Бросились в глаза ужасные руки и ступни! А ещё удивляет пластика "лицо рыбы": вырезанные комки Биша и кило гиалурона в губы... просто поветрие какое-то! И каждой второй такие впалые "французские щёчки", идут они или нет... на упитанном тельце выглядит дико. Молодая же девочка, а уже порезанное и перекроенное тельце на потеху дедушке. О времена!:-)
25.11.17 22:57
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