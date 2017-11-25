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Лиза Адаменко вернулась к мужу-миллионеру


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Может ли прошлое быть вашим будущим? С таким вопросом модель Лиза Адаменко недавно обратилась к подписчикам в соцсетях. И вопрос у девушки появился не просто так. Похоже, Лиза вернулась к супругу, с которым рассталась весной на фоне громкого скандала.

 

Stay wild💦

Публикация от LizaAdamenkoLA (@lizaadamenkola)

 

В Insta молодой модели появились снимки Адаменко на море, на яхте. Лиза также прозрачно намекает, что рядом с ней мужчина. И мало кто сомневается, что этот мужчина - 55-летний топ-менеджер «Лукойла» Валентин Иванов.

Поклонники рады за девушку, но просят ее быть поосторожнее: «Еще один шанс друг другу?», «Хочется верить, что такие истории все же могут иметь хорошее продолжение», «Лиза - будь умницей».

Напомним, Адаменко с Ивановым сочетались браком в прошлом году. В начале этого года Лиза обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что мужчина уничтожил ее паспорт. Лиза подала заявление в полицию, а затем обратилась в российское посольство. Иванов в ответ на обвинения пояснил, что его юная жена порой дает волю бурным фантазиям. В апреле пара рассталась, и из Нью-Йорка Лиза вернулась в родной Красноярск.

Ранее мы писали:

Дакота отказалась работать с женой миллионера. Певица оказалась втянутой в семейный скандал.​

Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет. 

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0 Не нравится 1 Нравится 25.11.2017 Теги: Лиза Адаменко

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