Майли Сайрус не беременна

Майли Сайрус (Miley Cyrus) опровергла слухи о том, что она беременна. Поклонники певицы стали говорить о том, что Майли может ждать ребенка, после появления в соцсетях провокационного фото.

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Ноя 22 2017 в 7:48 PST

Майли разместила в соцсети фотографию в просторной футболке, которая, предположительно, могла скрывать живот беременной. Певица пресекла распространение слухов. «Неправда!!! Не беременна, просто съела очень много веганской индейки», - заявила она.

Звезда даже написала в Insta о своем большом ужине. «В восторге от веганской индейки!» - сказала певица, отпраздновавшая 25-летие в четверг. Она призналась, что ее мужчина Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth) подарил ей ожерелье с надписью «Лили». Это ее прозвище.

«Мой мужчина уже балует меня, а еще даже не мой день рождения!» - написала она еще до наступления знаменательной даты. Помимо этого она рассказала, что Лиам купил ей пару сережек, которые на ней были на праздничном селфи. «Он говорит, что будет еще много подарков!» - писала она.

Майли является активным борцом за права животных, поэтому в День благодарения на ее столе была только веганская индейка. Она также занимается благотворительностью.

Напомним, знаменитости начали встречаться давно, даже было объявлено о помолвке, но летом 2013 года стало известно о разрыве отношений пары. В прошлом году певица намекнула на желание быть снова с возлюбленным. И Лиам воспользовался шансом. Через несколько месяцев на руке Сайрус уже было кольцо, которое Лиам преподнес в честь повторной помолвки.

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