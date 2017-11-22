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Синди Кроуфорд показала школьные фото


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Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) поделилась школьными фотографиями ее 16-летней дочери, разместив их в соцсети вместе со своими фото подростковых времен. И видно, как Кайя Гербер (Kaia Gerber) похожа на свою знаменитую мать.

 

Дочь Кроуфорд и Рэнди Гербера пошла по стопам матери, девочка-подросток реализует себя как модель, при этом она признается, что мать – ее образец для подражания. В интервью изданию People Кайя рассказала о секретах красоты, которые узнала от своей матери.

«Она велела мне не менять форму бровей. Было время, когда я действительно хотела экспериментировать с ними, но она сама не трогает их, и у нее до сих пор идеальные брови, поэтому я рада, что не решилась что-то с ними сделать», - рассказала девушка.

Кайя также приобрела хорошие привычки по уходу за кожей от своей мамы, которая является одним из создателей линейки косметических продуктов Meaningful Beauty. «Я никогда не сплю с макияжем на лице. Умываюсь каждый день и увлажняю кожу лица на ночь. Я также использую маски», - поделилась Кайя.

Хочется отметить, что Синди, которой уже за 50, действительно великолепно выглядит. Не так давно она дала интервью журналу People, в котором убедительно попросила публику не указывать ей на признаки возраста, поскольку она и сама о них знает. Модель добавила, что, несмотря на критические комментарии по поводу возраста, она чувствует себя вполне счастливой и считает, что находится в хорошей форме. «Мне повезло. Я сильная. Я здорова. Я регулярно тренируюсь. И стараюсь сосредоточиться на этих аспектах, а не разбирать свои несовершенства внешности».
 



0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2017 Теги: Синди Кроуфорд Кайя Гербер

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