Валерий Гаркалин разговаривает с умершей женой

Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин до сих пор не может забыть о своей жене Екатерине, которая скончалась 8 лет назад. Актер прожил с ней 32 года и до сих пор продолжает считать себя ее мужем.

Гаркалин побеседовал с Борисом Корчевниковым в студии его передачи «Судьба человека». Актер, который старается редко общаться с журналистами, сделал исключение ради известного ведущего. В беседе Валерий рассказал, что никак не может отпустить Екатерину.

«Говорят, время лечит. Я вам могу сказать, что это неправда. Я не могу забыть о ней, не могу забыть ее глаза. Я иногда мысленно спрашиваю: "Катя, куда ты положила ту или иную вещь?" Прошло 8 лет, а я до сих пор с ней общаюсь и не могу без нее ориентироваться в доме», - признался актер.

Гаркалин долго не знал, что у Екатерины обнаружили онкологическое заболевание. Жена скрывала недуг от артиста до последнего, пишут «7Дней». Гаркалин заподозрил неладное, когда заметил, как жена похудела. Актер до сих пор винит себя, что не смог уберечь жену. «Она умерла от рака, а сейчас некоторые формы рака можно излечить. К сожалению, ей никто не мог помочь, в том числе и я. Я знал, что Катя больна, но не думал, что так серьезно».

Актер узнал о страшном диагнозе слишком поздно, когда супруга оказалась в реанимации.

Напомним, в 2008 году, находясь на гастролях в Литве, Гаркалин перенес два инфаркта. Через год скончалась супруга, а спустя несколько месяцев после похорон жены у актера произошел третий инфаркт. Врачам удалось вернуть артиста к нормальной жизни.

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