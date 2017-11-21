Почему Пугачева решилась на повторное венчание?

На выходных Алла Пугачева и Максим Галкин стали супругами перед Богом. Пара провела венчание после 6 лет совместной жизни в браке. Ранее дива уже венчалась с Филиппом Киркоровым, так что повторная церемония не могла не спровоцировать бурную дискуссию.

Многие поклонники и коллеги не преминули упрекнуть Аллу Борисовну в нарушении правил. Но дива заявила, что ее первое венчание было «наивным и необдуманным шагом», она всю жизнь будет за него «каяться и просить прощения у Бога».

Впрочем, много вопросов по поводу повторного венчания было не только к Пугачевой, но и к священникам. Один из представителей РПЦ, пожелавший не разглашать своего имени, пояснил журналистам, что в некоторых случаях священники идут навстречу верующим и не отказываются проводить таинства, которые в принципе могут быть нарушением.

«Человек, как правило, решается на соборование или повторное венчание накануне тяжелых испытаний или смерти. Подозреваю, что Алла Пугачева может быть неизлечимо больна, поэтому и решилась на этот шаг. Она, вероятно, понимает, что жизнь идет к закату, и хочет исправить какие-то былые ошибки, замаливает грехи», - цитирует издание Dni.ru священника.

Впрочем, сама Примадонна в последнее время на здоровье не жалуется.

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