Почему Пугачева решилась на повторное венчание?
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На выходных Алла Пугачева и Максим Галкин стали супругами перед Богом. Пара провела венчание после 6 лет совместной жизни в браке. Ранее дива уже венчалась с Филиппом Киркоровым, так что повторная церемония не могла не спровоцировать бурную дискуссию.
Многие поклонники и коллеги не преминули упрекнуть Аллу Борисовну в нарушении правил. Но дива заявила, что ее первое венчание было «наивным и необдуманным шагом», она всю жизнь будет за него «каяться и просить прощения у Бога».
Впрочем, много вопросов по поводу повторного венчания было не только к Пугачевой, но и к священникам. Один из представителей РПЦ, пожелавший не разглашать своего имени, пояснил журналистам, что в некоторых случаях священники идут навстречу верующим и не отказываются проводить таинства, которые в принципе могут быть нарушением.
«Человек, как правило, решается на соборование или повторное венчание накануне тяжелых испытаний или смерти. Подозреваю, что Алла Пугачева может быть неизлечимо больна, поэтому и решилась на этот шаг. Она, вероятно, понимает, что жизнь идет к закату, и хочет исправить какие-то былые ошибки, замаливает грехи», - цитирует издание Dni.ru священника.
Впрочем, сама Примадонна в последнее время на здоровье не жалуется.
Ранее мы писали:
Пугачева: «Просто устала от всего этого». Алла Борисовна рассказала о проблемах с голосом.
Галкин: «У Аллы все хорошо». Примадонна в порядке.
Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.
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Обсуждение 5
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ПрелестьЭто их личный разговор с Богом. Какие могут быть тут мнения?
21.11.17 13:12
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пупсик КраснодарТакое ощущение что не осталось ничего святого.
21.11.17 13:47
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зрительвот и общались бы лично не привлекая зрителей. Причем зрители знают, что муж живет с другим мужчиной, а церковь это запрещает. Лож и фарс.
21.11.17 14:24
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КсюЛичное не выносят на общественное обсуждение. По этому мнений будет много и разных)
21.11.17 15:59
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симапохоже на старческий маразм
21.11.17 12:47