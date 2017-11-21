Джоли просят не практиковать магические ритуалы

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) в прошлом году подала на развод. Известно, что инициатором разрыва с Брэдом Питтом (Brad Pitt) выступила именно Джоли. А теперь, по слухам, звезда пытается вернуть мужа.

В свое время Джоли увлекалась эзотерикой и довольно активно использовала тайные знания в личной жизни. Достаточно вспомнить, что, будучи в браке с Билли Бобом Торнтоном, Анджелина носила бутылек с кровью мужа (у Билли был такой же бутылек с кровью жены).

В этом году Джоли, по слухам, решила тряхнуть стариной и вспомнила несколько любовных заклинаний в попытке восстановить отношения с Питтом. Вот только профессионалы эзотерики призывают звезду не увлекаться этим. «Она делает глупую ошибку, полагая, что сможет вернуть Питта с помощью магии. Заговоры не подействуют на человека, которому она уже не нужна», — цитирует National Enquirer колдунью Кэрри Киркпатрик.

Напомним, ранее актриса призналась, что отнюдь не наслаждается одиночеством. В интервью австралийскому Sydney Morning Herald Джоли говорила: «Я могу притворяться, что это было нетрудно. Но я пытаюсь пройти через это и просто двигаюсь вперед. В конце концов я попыталась найти баланс, больше работать, но из-за семейных проблем это давалось мне чрезвычайно сложно».

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Источник фото: Globallookpress.com