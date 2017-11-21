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Джигарханян полон энергии после разрыва с женой


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Армен Джигарханян, похоже, не жалеет о разрыве с супругой. Даже наоборот. По словам приятелей артиста, сейчас Армен Борисович не просто в прекрасном здравии, но и полон энергии. И появились нехорошие предположения.

Ранее Джигарханян обвинял супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве и угрозах. Теперь же друзья звезды полагают, что дама использовала некоторые медицинские препараты с целью ухудшить состояние артиста.

По словам приятелей, до разрыва с Виталиной случались неприятные казусы - актер не узнавал близких знакомых. Бывало, что Армен Борисович путался в словах, стал забывчивым. Сейчас же 82-летний Джигарханян не просто рассуждает трезво и здраво, но буквально расцвел.

И теперь приятели актера намерены выяснить, какими препаратами и чаями поила звезду супруга?

Ранее сама Виталина заявила, что она готова к разводу. По мнению дамы, сейчас Джигарханян находится под сильным влиянием друзей. Напомним, в октябре, на фоне громкого скандала, Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра Джигарханяна.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству. 

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 2 Нравится 21.11.2017 Теги: Армен Джигарханян

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