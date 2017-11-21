Джигарханян полон энергии после разрыва с женой
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Армен Джигарханян, похоже, не жалеет о разрыве с супругой. Даже наоборот. По словам приятелей артиста, сейчас Армен Борисович не просто в прекрасном здравии, но и полон энергии. И появились нехорошие предположения.
Ранее Джигарханян обвинял супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве и угрозах. Теперь же друзья звезды полагают, что дама использовала некоторые медицинские препараты с целью ухудшить состояние артиста.
По словам приятелей, до разрыва с Виталиной случались неприятные казусы - актер не узнавал близких знакомых. Бывало, что Армен Борисович путался в словах, стал забывчивым. Сейчас же 82-летний Джигарханян не просто рассуждает трезво и здраво, но буквально расцвел.
И теперь приятели актера намерены выяснить, какими препаратами и чаями поила звезду супруга?
Ранее сама Виталина заявила, что она готова к разводу. По мнению дамы, сейчас Джигарханян находится под сильным влиянием друзей. Напомним, в октябре, на фоне громкого скандала, Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра Джигарханяна.
Ранее мы писали:
Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.
Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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ПрелестьНатурное это его карма. Расплата за похоть. А как он думал?
21.11.17 13:14
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ДашаЛюди в любом возрасте и больные и здоровые должны общаться с родными,друзьями, а если Цымбалюк ограничивала такое общение Джигарханяна, значит Цымбалюк как оказалось скрывала свои преступления.
21.11.17 12:18
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ДашаТакими способами,какими пользуются Цымбалюк и Мазур пользуются черные риелторы. Врут,оговаривают друзей,используют психотропные преппараты и ограничивают общение. Необходимо проверить их действия- как черных риелторов.
21.11.17 12:08
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ДашаЦымбалюк не допускала к МАСТЕРУ Джигарханяну актеров, контролировала его общение и пичкала его психотропными препаратами и боялась чтобы друзья-армяне не узнали о её маханациях.Цымбалюк и Мазур мошенницы- преступницы.
21.11.17 11:59