Джигарханян полон энергии после разрыва с женой

Армен Джигарханян, похоже, не жалеет о разрыве с супругой. Даже наоборот. По словам приятелей артиста, сейчас Армен Борисович не просто в прекрасном здравии, но и полон энергии. И появились нехорошие предположения.

Ранее Джигарханян обвинял супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве и угрозах. Теперь же друзья звезды полагают, что дама использовала некоторые медицинские препараты с целью ухудшить состояние артиста.

По словам приятелей, до разрыва с Виталиной случались неприятные казусы - актер не узнавал близких знакомых. Бывало, что Армен Борисович путался в словах, стал забывчивым. Сейчас же 82-летний Джигарханян не просто рассуждает трезво и здраво, но буквально расцвел.

И теперь приятели актера намерены выяснить, какими препаратами и чаями поила звезду супруга?

Ранее сама Виталина заявила, что она готова к разводу. По мнению дамы, сейчас Джигарханян находится под сильным влиянием друзей. Напомним, в октябре, на фоне громкого скандала, Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра Джигарханяна.

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Источник фото: Globallookpress.com