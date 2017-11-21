Галина Юдашкина определилась с именем для второго ребенка

В семье знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина снова есть что праздновать. Единственная дочь модельера Галина ждет очередного ребенка! Женщина уже на пятом месяце. И ребенку уже выбрали имя.

Галина Юдашкина и Петр Максаков сейчас воспитывают сына Анатолия, которому всего полтора года. И есть предположения, что второй ребенок тоже окажется мальчиком. Звездная пара ждет пополнения уже этой весной, пишут "7Дней".

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Первый сын пары был назван в честь деда Петра Максакова. Второго тоже хотят назвать в честь дедушки, но на этот раз, видимо, с маминой стороны. «Нам кажется, это правильно, когда ребенок получает имя в честь дедушки!» - заключил Петр Максаков.

Теперь понятно, что даже если родится девочка, то она получит имя Валентина.

Напомним, Юдашкина сочеталась браком с внуком актрисы Людмилы Максаковой в сентябре 2014 года. Как рассказывал Петр, в свое время он долго готовился к знакомству с Галиной, но в итоге девушка взяла инициативу в свои руки. «Из Facebook приходит смайлик. От нее. Я замешкался, ничего не ответил. Она мне: «Привет». Я подумал: «О, это что-то!» Так и понеслось. На следующий день мы уже встретились, пошли на дружественную выставку Ван Гога, который оказался цифровыми проекциями, так что у нас было время поговорить. За восемь часов в «Кофемании» у Консерватории мы пришли к выводу, что людям, у которых так много общего, нет смысла расставаться».

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Источник фото: Globallookpress.com