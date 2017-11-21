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Гагарина решилась на смелый образ


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Полина Гагарина - девушка смелая. Настолько смелая, что не боится позировать с бритой головой для модного издания. Впрочем, в образе "солдата Джейн" Гагарина смотрится, надо отдать должное, довольно неплохо.

Полина опубликовала снимок обложки в своем Insta и сообщила: «Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов. Это было смело, быстро и очень красиво».

Поклонники во мнениях относительно смелого образа разошлись: «А вы и с такой прической очень красивы!», «Оксимирон, ты ли это?», «Кто этот мальчик?», «Мда... Глупо», «Взять и уничтожить свою женственность и все ради эпатажа! Была сама тонкость, нежность, а превратилась в какую-то заурядицу!»

Впрочем, как уточняют СМИ, на концертах Гагарина появляется с привычной прической, так что "лысина", по всей видимости, всего лишь специальная накладка.

Напомним, сейчас Полина совмещает довольно активные гастроли с уходом за маленькой дочерью. В прошлом месяце малышке Мие исполнилось полгода. «Когда Миюша родилась, все очень сильно испугались, потому что я превратилась прям в настоящую курицу-наседку. Я вообще не выходила из дома, – рассказывала недавно артистка в интервью ОК! — И я даже начала тогда подумывать: ну все, бросаю карьеру певицы!»

Ранее мы писали:

Гагарина представила теплый клип. Видео на песню «Стану солнцем».

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику. 



0 Не нравится 1 Нравится 21.11.2017 Теги: Полина Гагарина

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