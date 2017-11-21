 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова завоевала Первый канал


0 0

На протяжении нескольких месяцев Ольга Бузова штурмовала «Останкино». И теперь девушку можно поздравить с победой. Первый канал анонсировал выпуск ток-шоу «Бабий бунт». И Бузова заняла место одной из ведущих.

Ведущими нового проекта, помимо Бузовой, выступят Юлия Барановская, актриса Татьяна Васильева, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.

«Ежедневное информационное ток-шоу "Бабий бунт" — это женский взгляд на все, что происходит в мире. Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Премьера шоу «Бабий бунт» состоится на следующей неделе, 27 ноября.

Ранее один из приглашенных участников проекта, стоматолог Игорь Лемберг, довольно высоко оценил программу. «Такой, знаете ли, женский ответ Чемберлену, в смысле мужланам с «Прожекторперисхилтон», в смысле нам, мужчинам. Дамы неистово и с присущей им страстью обсуждали политические и мировые новости с участием приглашенных экспертов, специалистов и просто двенадцати разгневанных мужчин. Напор и энергия ведущих-дам делают формат и стиль передачи незабываемым, а местами зубодробящим».

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 21.11.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору