Бузова завоевала Первый канал

На протяжении нескольких месяцев Ольга Бузова штурмовала «Останкино». И теперь девушку можно поздравить с победой. Первый канал анонсировал выпуск ток-шоу «Бабий бунт». И Бузова заняла место одной из ведущих.

Ведущими нового проекта, помимо Бузовой, выступят Юлия Барановская, актриса Татьяна Васильева, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.

«Ежедневное информационное ток-шоу "Бабий бунт" — это женский взгляд на все, что происходит в мире. Пять женщин-ведущих с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Премьера шоу «Бабий бунт» состоится на следующей неделе, 27 ноября.

Ранее один из приглашенных участников проекта, стоматолог Игорь Лемберг, довольно высоко оценил программу. «Такой, знаете ли, женский ответ Чемберлену, в смысле мужланам с «Прожекторперисхилтон», в смысле нам, мужчинам. Дамы неистово и с присущей им страстью обсуждали политические и мировые новости с участием приглашенных экспертов, специалистов и просто двенадцати разгневанных мужчин. Напор и энергия ведущих-дам делают формат и стиль передачи незабываемым, а местами зубодробящим».

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.