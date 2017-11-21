Ксения Бородина стремится на Первый канал
1 1
Ксения Бородина - девушка амбициозная. И похоже, ей надоело выступать ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ксения замахнулась на большее. Сейчас Бородина пытается занять место в «Останкино».
Слухи о возможном уходе Бородиной с проекта «Дом-2» не утихают. Более того, супруг звезды Курбан Омаров запустил в соцсетях акцию #ПустьГоворитКсюха. Мужчина при поддержке многочисленных поклонников призывает руководство Первого канала рассмотреть кандидатуру Ксении на пост ведущей популярного ток-шоу.
Как утверждает Омаров, хештег #ПустьГоворитКсюха появился спонтанно. «Я произнес его в шутку, после которой выяснилось, что кроме меня еще сотни тысяч наших подписчиков хотели бы увидеть Ксюшу в роли ведущей "Пусть Говорят" на Первом».
Курбана действительно поддержали тысячи поклонников Бородиной. По мнению фанатов, Ксения - замечательная ведущая. И пора девушке сменить и студию, и канал. «Я не знаю, удастся ли Первому каналу уговорить Ксюшу, но повеселились мы вчера от души. Я просто на секунду представил, что будет, если Ксю официально попросит подписчиков о чем-то. Произойдет цифровая демократия», - уточняет Омаров.
Напомним, ранее Ксения намекала, что не прочь оставить "Дом-2". «Любой человек так или иначе устает от своей работы. Это нормально», - рассуждала девушка.
Ранее мы писали:
Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.
Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.
Бородина: «Живот разглядели какой-то». Звезда прокомментировала слухи о беременности.
Читайте также
-
Новости | 10.11.2017
-
Новости | 29.09.2017
-
Планетарий | 18.09.2017
-
Новости | 26.08.2017