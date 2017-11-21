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Ксения Бородина стремится на Первый канал


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Ксения Бородина - девушка амбициозная. И похоже, ей надоело выступать ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ксения замахнулась на большее. Сейчас Бородина пытается занять место в «Останкино».

Слухи о возможном уходе Бородиной с проекта «Дом-2» не утихают. Более того, супруг звезды Курбан Омаров запустил в соцсетях акцию #ПустьГоворитКсюха. Мужчина при поддержке многочисленных поклонников призывает руководство Первого канала рассмотреть кандидатуру Ксении на пост ведущей популярного ток-шоу.

Как утверждает Омаров, хештег #ПустьГоворитКсюха появился спонтанно. «Я произнес его в шутку, после которой выяснилось, что кроме меня еще сотни тысяч наших подписчиков хотели бы увидеть Ксюшу в роли ведущей "Пусть Говорят" на Первом».

Курбана действительно поддержали тысячи поклонников Бородиной. По мнению фанатов, Ксения - замечательная ведущая. И пора девушке сменить и студию, и канал. «Я не знаю, удастся ли Первому каналу уговорить Ксюшу, но повеселились мы вчера от души. Я просто на секунду представил, что будет, если Ксю официально попросит подписчиков о чем-то. Произойдет цифровая демократия», - уточняет Омаров.

Напомним, ранее Ксения намекала, что не прочь оставить "Дом-2". «Любой человек так или иначе устает от своей работы. Это нормально», - рассуждала девушка.

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1 Не нравится 1 Нравится 21.11.2017 Теги: Ксения Бородина

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