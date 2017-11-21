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Бэррон Трамп встретил рождественскую ель


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Бэррон Трамп (Barron Trump), сын президента США, выглядел совсем миниатюрным, позируя возле официальной елки, которая будет поставлена в Белом доме на Рождество. 11-летний мальчик был восхищен рождественским деревом. Светские обозреватели же были удивлены, заметив на мальчике парадный костюм.

Бэррон Трамп вместе с мамой, первой леди Меланией Трамп, восторженно приветствовал официальное рождественское дерево Белого дома. Высота ели в этом году составляет почти шесть метров, пишет hollywoodlife.com.

На снимках мальчик выглядит крошечным в сравнении с гигантским деревом, которое было доставлено в Белый дом при помощи лошадей, за чем Мелания с сыном внимательно наблюдали.

Для Бэррона и всей семьи Трампов это будет первое Рождество в Белом доме. Мальчик, кажется, уже привык к новому дому своей семьи, пытается жить обычной жизнью и даже однажды привел к себе в гости весь свой класс.

Ранее многие модные обозреватели пребывали в недоумении, почему для мальчика выбирают очень простую одежду. На сей раз для встречи рождественского дерева он надел официальный костюм. Теперь осталось только дождаться, когда ель нарядят и украсят, чтобы узреть ее во всей праздничной красоте.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 21.11.2017 Теги: Бэррон Трамп

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