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Барбра Стрейзанд медленно приходит в себя после потери любимца


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Барбра Стрейзанд (Barbra Streisand) до сих пор в печали. Знаменитая актриса, которой исполнилось 75 лет, рассказала о потере своей 14-летней собаки Саманты, которая умерла еще в мае.

 

Актриса призналась, что чувствует себя так, будто у нее умер ребенок. «Она всегда была со мной. Все эти четырнадцать лет она всегда следовала за мной», - сказала Стрейзанд в интервью Associated Press. «Она была на каждом моем выступлении. Это как потерять ребенка, это просто ужасно».

Саманта умерла в мае, о чем Стрейзанд сообщила в Insta, разместив последнюю фотографию, на которой она изображена со своей собакой.

Источники, близкие к актрисе, рассказали изданию PEOPLE, что Барбра была очень привязана к Саманте, а в ее доме в Малибу Сэмми всюду следовала за актрисой, была любящим компаньоном и лучшим другом. Стрейзанд пользовалась любой возможностью, чтобы рассказать о своей собаке.

Даже разместив самый первый пост в Instagram, актриса опубликовала фотографию с Самантой. «Привет, Инстаграм. Разве моя Саманта не великолепна?» - написала тогда Барбра. Собака жила роскошной жизнью, всюду путешествуя с актрисой и ее мужем Джеймсом Бролином. «Она самое прекрасное, что только может быть», - говорила Барбра о Саманте. «Она для меня как дочь, которой у меня никогда не было».
 



0 Не нравится 2 Нравится 21.11.2017 Теги: Барбра Стрейзанд

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