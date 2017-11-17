У Малахова родился сын

Андрей Малахов теперь счастливый папа. Супруга Наталья Шкулева подарила ему накануне первенца. Имя малыша пока не сообщается.

Первенец пары родился 16 ноября, незадолго до полуночи, в клинике «Лапино». Малыш появился на свет довольно крупным - 4,02 кг при росте 54 сантиметра. Как уточняется, Малахов поддержать жену во время родов не смог, но узнав о появлении сына, заявил, что с нетерпением ждет момента, когда он сможет «поменять сыну первый подгузник!»

Имя мальчику родители решили не выбирать заранее, захотели определиться после родов, посмотрев на характер малыша. Напомним, о беременности Шкулевой стало известно в августе. Андрей и Наталья сочетались браком летом 2011 года. Время от времени появляются разные слухи, но сам Малахов уверяет, что обожает жену. «Я просыпаюсь рано утром и смотрю, как она спит. Мое лицо расплывается в улыбке, и я нежно глажу ее волосы. Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость», - рассказывал шоумен.

Шкулева же старается во всем поддерживать супруга. В частности, она приезжала в начале осени на съемки первой программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

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