Сергеенко объяснила причины развода

Модельер Ульяна Сергеенко - женщина довольно сильная. Два года назад она развелась с бизнесменом Даниилом Хачатуровым и, по слухам, на момент разрыва сильно переживала, хотя и виду не подавала. Теперь кутюрье решила объяснить, что же произошло осенью 2015 года.

В конце сентября 2015 года суд расторг брак Хачатурова и Сергеенко. Как рассказала «королева русского кутюра» в интервью Tatler, инициатором разрыва стала она. «Я просто не чувствовала, что он меня любит, и устала жить как ни в чем не бывало. Это было бы саморазрушением».

Хачатуров, по словам Ульяны, подобного не ожидал. Скандалов не было, однако после развода Сергеенко оказалась в несколько непростом финансовом положении. До свадьбы Ульяна подписала контракт, и согласно условиям договора, она не имела особых прав на имущество. «Даня этого не ожидал, возможно, поэтому отреагировал так жестко. А я не ожидала, что все будет так. Мне казалось, мы цивилизованно договорились. Тогда мне казалось, что это омерзительно и низко — вчитываться в параграфы, раз тут такая любовь», - рассказала Ульяна.

Сейчас модельер растит дочь Василису. Ранее сообщалось, что Сергеенко получает алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц.

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