Милонов готов перевоспитать Дюжева

Недавно актер Дмитрий Дюжев довольно резко высказался по поводу уровня культуры россиян. И заявил, что публика заслужила невысокого качества кинофильмы и сериалы, так что не стоит жаловаться. Слова Дмитрия вызвали серьезный резонанс, но мнения разделились.

Напомним, Дюжева поразила ситуация в аэропорту - будучи пассажиром бизнес-класса, он был вынужден стоять в общей очереди с пасcажирами "эконома". «Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне», - возмущался актер.

Депутат Виталий Милонов заявил, что Дюжев несколько неадекватно оценивает ситуацию и нужно провести с ним воспитательную работу. «Дюжев - это ведущий современный актер. Его сказки про риск жизнью - высокопарная туфта. Чем он рискует? Если только подавиться устрицами на банкете. Разве он дает концерты на линии фронта в Сирии или Донбассе? Нет. Нужно понять, что Дюжев - очень неплохой актер. Но вот эта небожительность киношников, которая идет еще из советских времен, эта элитарность артистов на нем тоже проявилась. Это и есть недостатки профессии. Все идет от гордыни. <...>. Мы его возьмем на перевоспитание в Госдуму. У депутатов давно отвалились эти понты».

В то же время Божена Рынска попыталась защитить Дмитрия. По мнению колумнистки, выражая свое возмущение, Дюжев прав. «И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что, не люди, куда прешь, и вообще фильмы твои — говно. А Дима, бедный, начинает оправдываться, мол, я жизнью рискую, для вас сальто-мортале крутя», — заметила Рынска в FB.

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Источник фото: Globallookpress.com