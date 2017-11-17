 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Милонов готов перевоспитать Дюжева


0 2

Недавно актер Дмитрий Дюжев довольно резко высказался по поводу уровня культуры россиян. И заявил, что публика заслужила невысокого качества кинофильмы и сериалы, так что не стоит жаловаться. Слова Дмитрия вызвали серьезный резонанс, но мнения разделились.

Напомним, Дюжева поразила ситуация в аэропорту - будучи пассажиром бизнес-класса, он был вынужден стоять в общей очереди с пасcажирами "эконома". «Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне», - возмущался актер.

Депутат Виталий Милонов заявил, что Дюжев несколько неадекватно оценивает ситуацию и нужно провести с ним воспитательную работу. «Дюжев - это ведущий современный актер. Его сказки про риск жизнью - высокопарная туфта. Чем он рискует? Если только подавиться устрицами на банкете. Разве он дает концерты на линии фронта в Сирии или Донбассе? Нет. Нужно понять, что Дюжев - очень неплохой актер. Но вот эта небожительность киношников, которая идет еще из советских времен, эта элитарность артистов на нем тоже проявилась. Это и есть недостатки профессии. Все идет от гордыни. <...>. Мы его возьмем на перевоспитание в Госдуму. У депутатов давно отвалились эти понты».

В то же время Божена Рынска попыталась защитить Дмитрия. По мнению колумнистки, выражая свое возмущение, Дюжев прав. «И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что, не люди, куда прешь, и вообще фильмы твои — говно. А Дима, бедный, начинает оправдываться, мол, я жизнью рискую, для вас сальто-мортале крутя», — заметила Рынска в FB.

Ранее мы писали:

Дмитрий Дюжев раскритиковал Тома Круза. Голливудский актер кажется Дмитрию скучным.

Супруга Дмитрия Дюжева рассказала о семейном счастье. Паре удалось достичь практически полной гармонии

Андрей Кончаловский отказывается номинироваться на «Оскар». У кинематографиста есть несколько серьезных причин.

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 0 Нравится 17.11.2017 Теги: Дмитрий Дюжев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
  • Сима
    Послушала интервью, где он высказался. Во первых это проблема авиакомпании, плохая организация процесса и в той ситуации им необходимо было разрулить, это их обязанность, а не пассажиров. Во вторых он повёл себя как лох, ему сказали..., он развернулся и пошёл. Как недоразвитый переросток. Ну и главная его ошибка, это сидеть в студии другой страны, заносчиво обобщать и оскорблять своего зрителя- кормильца. Одним словом неадекват! Актёр хороший, может сейчас получит порцию бойкота, одумается.
    		18.11.17 12:40
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Пассажир брзнескласса обходит эконом очередь. Нигде не встречала чтобы эконом группа препятствовала этому. Дурдом. Понимаю как ему пришлось объясниться с невеждами. На их языке. А как иначе?
    		17.11.17 13:59
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Персикова
      Я вообще не могу понять , где например были сотрудники аэропорта, которые должны эти вопросы решать. Но , к слову говоря , объяснялся он не там , где его не пустили , не с теми невеждами .Он это уже где-то в интервью сказал. То есть , обобщая уже на всех зрителей . Вот это , на мой взгляд , лишнее. Понесло , что называется... Но и раздувать эту тему во всех сми это тоже крайность. журналисты вцепились мёртвой хваткой, как коршуны. Зачем человека доводить ?
      		17.11.17 14:12
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору