Милонов готов перевоспитать Дюжева
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Недавно актер Дмитрий Дюжев довольно резко высказался по поводу уровня культуры россиян. И заявил, что публика заслужила невысокого качества кинофильмы и сериалы, так что не стоит жаловаться. Слова Дмитрия вызвали серьезный резонанс, но мнения разделились.
Напомним, Дюжева поразила ситуация в аэропорту - будучи пассажиром бизнес-класса, он был вынужден стоять в общей очереди с пасcажирами "эконома". «Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне», - возмущался актер.
Депутат Виталий Милонов заявил, что Дюжев несколько неадекватно оценивает ситуацию и нужно провести с ним воспитательную работу. «Дюжев - это ведущий современный актер. Его сказки про риск жизнью - высокопарная туфта. Чем он рискует? Если только подавиться устрицами на банкете. Разве он дает концерты на линии фронта в Сирии или Донбассе? Нет. Нужно понять, что Дюжев - очень неплохой актер. Но вот эта небожительность киношников, которая идет еще из советских времен, эта элитарность артистов на нем тоже проявилась. Это и есть недостатки профессии. Все идет от гордыни. <...>. Мы его возьмем на перевоспитание в Госдуму. У депутатов давно отвалились эти понты».
В то же время Божена Рынска попыталась защитить Дмитрия. По мнению колумнистки, выражая свое возмущение, Дюжев прав. «И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что, не люди, куда прешь, и вообще фильмы твои — говно. А Дима, бедный, начинает оправдываться, мол, я жизнью рискую, для вас сальто-мортале крутя», — заметила Рынска в FB.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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СимаПослушала интервью, где он высказался. Во первых это проблема авиакомпании, плохая организация процесса и в той ситуации им необходимо было разрулить, это их обязанность, а не пассажиров. Во вторых он повёл себя как лох, ему сказали..., он развернулся и пошёл. Как недоразвитый переросток. Ну и главная его ошибка, это сидеть в студии другой страны, заносчиво обобщать и оскорблять своего зрителя- кормильца. Одним словом неадекват! Актёр хороший, может сейчас получит порцию бойкота, одумается.
18.11.17 12:40
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ПрелестьПассажир брзнескласса обходит эконом очередь. Нигде не встречала чтобы эконом группа препятствовала этому. Дурдом. Понимаю как ему пришлось объясниться с невеждами. На их языке. А как иначе?
17.11.17 13:59
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Я вообще не могу понять , где например были сотрудники аэропорта, которые должны эти вопросы решать. Но , к слову говоря , объяснялся он не там , где его не пустили , не с теми невеждами .Он это уже где-то в интервью сказал. То есть , обобщая уже на всех зрителей . Вот это , на мой взгляд , лишнее. Понесло , что называется... Но и раздувать эту тему во всех сми это тоже крайность. журналисты вцепились мёртвой хваткой, как коршуны. Зачем человека доводить ?
17.11.17 14:12
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